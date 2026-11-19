بات الإيراني علي رضا بيرانواند أول حارس مرمى يحرز جائزة أفضل لاعب كرة قدم في قارة آسيا، بعد تتويجه، الخميس، في بانكوك على حساب السعوديين سالم الدوسري، أفضل لاعب في 2022 و2025، وفراس البريكان.

وحصدت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ جائزة أفضل لاعبة، خلال النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم الخميس على مسرح أكسرا كينغ باور في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ودخل بيرانوند التاريخ بوصفه أول حارس مرمى يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد المستويات التي قدمها مع المنتخب الإيراني ونادي تراكتور.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل بدء الحفل بنحو ساعتين وعبر مصادر وثيقة الاطلاع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الإيراني علي رضا هو الأقرب للفوز بالجائزة

وشعرت الجماهير السعودية بصدمة كبيرة جراء الإعلان، حيث كانت التوقعات تذهب إلى فوز فراس البريكان بالجائزة.

هدوء يسود بين الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي تسريبات آسيوية وثيقة الإطلاع أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الإيراني علي رضا الأقرب للفوز بالجائزة.️ من بانكوك فهد العيسى موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن مستجدات الحفل. pic.twitter.com/Sw4ltoJ61n — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وقال الحارس الإيراني عقب تتويجه: «الحصول على هذه الجائزة لحظة تاريخية لا تُنسى ومؤثرة للغاية في حياتي، لكنني أشعر قبل كل شيء بسعادة وفخر كبيرين بتمثيل بلادي. لا أرى هذه الجائزة إنجازاً فردياً، بل هي شرف يعود إلى الشعب الإيراني».

وفي فئة السيدات، حصدت كيم كيونغ يونغ الجائزة في أول ترشيح لها، بعد تألقها مع منتخب كوريا الشمالية ونادي نايغوهيانغ، حامل لقب دوري أبطال آسيا للسيدات، لتصبح ثاني لاعبة من بلادها تنال الجائزة بعد ري كوم سوك، المتوجة عام 2017.

تألق بيرانوند في مونديال 2026 رغم إخفاق منتخب بلاده (رويترز)

وقالت كيم: «الآن تحقق حلمي بالحصول على هذه الجائزة. أود أن أشكر زميلاتي ومدربيّ وعائلتي وبلادي، وسأواصل العمل بجد لتحقيق مزيد من النجاحات ورفع اسم بلادي وآسيا».

وفي جوائز المدربين، نال الياباني غو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا، جائزة أفضل مدرب للرجال، ليصبح ثامن ياباني يحققها، في حين احتفظت الإيرانية مرضية جعفري بجائزة أفضل مدربة للعام الثاني توالياً، بعد عملها مع نادي بام خاتون والمنتخب الإيراني للسيدات.

#عاجل | الاتحاد الآسيوي يمنح اللاعب الإيراني علي رضا جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026. https://t.co/zuqA4Vnnhs — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وحصد الكوري الجنوبي لي كانغ إن جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، ليصبح أول لاعب يفوز بها في نسختين متتاليتين، في حين نالت الأسترالية كايتلين فورد جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة.

وأصبحت فورد أول لاعبة أو لاعب يجمع بين ثلاث جوائز آسيوية مختلفة، بعدما سبق لها الفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة عام 2011، وأفضل لاعبة في آسيا عام 2016.

وفي فئة الشباب، فاز الياباني ريونوسوكي ساتو بجائزة أفضل لاعب شاب، في حين نالت الكورية الشمالية يو جونغ هيانغ جائزة أفضل لاعبة شابة.

الفائزون بجوائز الاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)

وذهبت جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات إلى التايلاندي محمد عثمان موسى، ليصبح ثاني لاعب من بلاده يحققها بعد سوفاووت ثوينكلانغ عام 2013.

كما منح الاتحاد الآسيوي جائزة «ماسة آسيا»، أعلى تكريم فردي في كرة القدم الآسيوية، إلى الراحل ليم كيا تونغ، الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري، ليصبح الشخصية التاسعة عشرة التي تنال هذا التكريم.

وشهد الحفل أيضاً تكريم الاتحاد الأسترالي بجائزة تقدير استضافة كأس آسيا للسيدات 2026، إلى جانب الاتحادات الوطنية والإقليمية الفائزة بجوائز الاتحاد الآسيوي.