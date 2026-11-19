الإيرانية مرضية جعفري تحتفظ بجائزة أفضل مدربة في آسيا للعام الثاني توالياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343185-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
الإيرانية مرضية جعفري تحتفظ بجائزة أفضل مدربة في آسيا للعام الثاني توالياً
مرضية جعفري (رويترز)
احتفظت الإيرانية مرضية جعفري بجائزة أفضل مدربة في آسيا لعام 2026، بعدما توجت بها للمرة الثانية على التوالي خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأصبحت جعفري 44 عاماً ثاني شخصية فقط تحقق هذا الإنجاز، بعد اليابانية أساكو تاكاكورا، صاحبة الرقم القياسي برصيد سبع مرات، التي فازت بالجائزة أربع مرات متتالية بين عامي 2012 و2015، ثم ثلاث مرات متتالية بين عامي 2017 و2019.
وجاء تتويج جعفري تقديراً لنجاحاتها على مستوى الأندية والمنتخب خلال موسم 2025 - 2026؛ حيث تولت تدريب فريق بام خاتون والمنتخب الإيراني للسيدات.
وقادت جعفري فريق بام خاتون إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للسيدات، كما أحرزت معه لقب الدوري الإيراني للمرة الخامسة على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، في إنجازين قياسيين.
وتأهل الفريق بذلك إلى المرحلة التمهيدية من النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا للسيدات 2026 – 2027، قبل أن ينجح لاحقاً في بلوغ دور المجموعات، ليضمن ظهوره في المرحلة النهائية للمسابقة للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي على مستوى الأندية النسائية في آسيا.
وبدأت جعفري، المولودة في مدينة بم، مسيرتها التدريبية في سن 17 عاماً، وانضمت إلى بام خاتون عام 2008، كما قادت المنتخب الإيراني إلى التأهل لكأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يودع المنافسات من دور المجموعات.
أشاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، بالألماني يورغن كلوب، معرباً عن إعجابه بشخصيته وقدراته التدريبية.
«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاتحاد الآسيوي يمنح الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند جائزة أفضل لاعب آسيويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343194-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8
الاتحاد الآسيوي يمنح الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند جائزة أفضل لاعب آسيوي
علي رضا بيرانواند خلال تتويجه بالجائزة (رويترز)
بات الإيراني علي رضا بيرانواند أول حارس مرمى يحرز جائزة أفضل لاعب كرة قدم في قارة آسيا، بعد تتويجه، الخميس، في بانكوك على حساب السعوديين سالم الدوسري، أفضل لاعب في 2022 و2025، وفراس البريكان.
وحصدت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ جائزة أفضل لاعبة، خلال النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم الخميس على مسرح أكسرا كينغ باور في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ودخل بيرانوند التاريخ بوصفه أول حارس مرمى يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد المستويات التي قدمها مع المنتخب الإيراني ونادي تراكتور.
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل بدء الحفل بنحو ساعتين وعبر مصادر وثيقة الاطلاع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الإيراني علي رضا هو الأقرب للفوز بالجائزة
وشعرت الجماهير السعودية بصدمة كبيرة جراء الإعلان، حيث كانت التوقعات تذهب إلى فوز فراس البريكان بالجائزة.
هدوء يسود بين الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي تسريبات آسيوية وثيقة الإطلاع أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الإيراني علي رضا الأقرب للفوز بالجائزة.️ من بانكوك فهد العيسى موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن مستجدات الحفل. pic.twitter.com/Sw4ltoJ61n
وقال الحارس الإيراني عقب تتويجه: «الحصول على هذه الجائزة لحظة تاريخية لا تُنسى ومؤثرة للغاية في حياتي، لكنني أشعر قبل كل شيء بسعادة وفخر كبيرين بتمثيل بلادي. لا أرى هذه الجائزة إنجازاً فردياً، بل هي شرف يعود إلى الشعب الإيراني».
وفي فئة السيدات، حصدت كيم كيونغ يونغ الجائزة في أول ترشيح لها، بعد تألقها مع منتخب كوريا الشمالية ونادي نايغوهيانغ، حامل لقب دوري أبطال آسيا للسيدات، لتصبح ثاني لاعبة من بلادها تنال الجائزة بعد ري كوم سوك، المتوجة عام 2017.
وقالت كيم: «الآن تحقق حلمي بالحصول على هذه الجائزة. أود أن أشكر زميلاتي ومدربيّ وعائلتي وبلادي، وسأواصل العمل بجد لتحقيق مزيد من النجاحات ورفع اسم بلادي وآسيا».
وفي جوائز المدربين، نال الياباني غو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا، جائزة أفضل مدرب للرجال، ليصبح ثامن ياباني يحققها، في حين احتفظت الإيرانية مرضية جعفري بجائزة أفضل مدربة للعام الثاني توالياً، بعد عملها مع نادي بام خاتون والمنتخب الإيراني للسيدات.
355 ألف مشجع يمنحون أستراليا جائزة آسيوية استثنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343193-355-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
355 ألف مشجع يمنحون أستراليا جائزة آسيوية استثنائية
بلغ إجمالي الوصول التراكمي للبث التلفزيوني عالمياً 291 مليوناً (الاتحاد الآسيوي)
منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الأسترالي جائزة تقدير مستضيف كأس آسيا للسيدات، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك؛ تقديراً لتنظيم النسخة الحادية والعشرين من البطولة التي أُقيمت في أستراليا، وسجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.
وأصبحت أستراليا أول دولة تحصل على الجائزة المخصصة لاستضافة كأس آسيا للسيدات، منذ استحداثها في عام 2023 لتكريم الاتحادات المستضيفة لبطولتيْ كأس آسيا للرجال والسيدات، بعدما مُنحت الجائزة، قبل عامين، للاتحاد القطري تقديراً لاستضافة كأس آسيا 2023 للرجال.
وسلّم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، الجائزة إلى أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، مشيداً بالمستويات التنظيمية والحضور الجماهيري الذي شهدته البطولة.
وقال سلمان بن إبراهيم: «من الحضور الجماهيري القياسي والتنظيم العالمي المستوى، إلى التفاعل غير المسبوق للمشجعين من مختلف أنحاء آسيا وخارجها، شكّلت كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا محطة فارقة أخرى لكرة القدم النسائية في قارتنا، وأظهرت الإمكانات الهائلة للعبة».
وأضاف أن نجاح البطولة جاء نتيجة جهود الاتحاد الأسترالي واللجنة المحلية المنظمة والجهات الحكومية والمتطوعين، الذين أسهموا في تنظيم المنافسات عبر 3 مدن.
وسجلت البطولة حضوراً جماهيرياً بلغ 355 ألفاً و528 متفرجاً في مدن سيدني وبيرث وغولد كوست، وهو الأعلى في تاريخ المسابقة، مع تسجيل أرقام قياسية لمباراتَي الافتتاح والنهائي.
كما بلغ إجمالي الوصول التراكمي للبث التلفزيوني عالمياً 291 مليوناً، في حين سجلت منصات التواصل الاجتماعي 674 مليون ظهور للمحتوى المرتبط بالبطولة.
وشهدت النسخة، التي استضافتها أستراليا للمرة الثانية بعد عام 2006، إقامة 27 مباراة، لتصبح الأعلى حضوراً جماهيرياً في تاريخ كأس آسيا للسيدات.
اليابان تحصد جائزة أفضل اتحاد آسيوي للمرة الـ11https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343191-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8011
الاتحاد الياباني حصد الجائزة الآسيوية (الاتحاد الآسيوي)
حصد الاتحاد الياباني لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما توّج بالجائزة البلاتينية خلال النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026، الذي أُقيم الخميس على مسرح أكسرا كينغ باور في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ونال الاتحاد التايلاندي الجائزة الماسية للعام الثالث على التوالي، بينما حصل الاتحاد الهندي على الجائزة الذهبية، والاتحاد البنغلاديشي على جائزة فئة الياقوت، بينما احتفظ اتحاد جنوب شرق آسيا «آسيان» بجائزة أفضل اتحاد إقليمي للعام الثاني توالياً.
وجاء تتويج اليابان بعد سلسلة من الإنجازات القارية خلال 2026؛ أبرزها فوز منتخب السيدات بكأس آسيا في أستراليا، وتقدمه إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أبريل (نيسان).
كما أحرز المنتخب الياباني تحت 23 عاماً لقبه الآسيوي الثالث في السعودية خلال يناير (كانون الثاني)، وتُوّج منتخب السيدات تحت 20 عاماً بلقبه السابع في تايلاند، بينما حقق منتخب الناشئين تحت 17 عاماً لقبه الخامس في جدة، وحل منتخب الناشئات تحت 17 عاماً وصيفاً لآسيا.
وعلى مستوى الأندية، تُوّج غامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2025 - 2026، بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في الرياض، بينما بلغ ماتشيدا زيلفيا نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ووصل طوكيو فيردي بيليزا إلى نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات.
وتُعد الجائزة البلاتينية الثانية لليابان بعد الأولى قبل عامين، إضافة إلى 4 جوائز لأفضل اتحاد أعوام 2007 و2009 و2010 و2011، و5 جوائز لفئة الاتحادات الملهمة.
وفي الفئة الماسية، حققت تايلاند جائزتها الثالثة توالياً، مستفيدة من بلوغ منتخبي السيدات تحت 20 و17 عاماً ربع نهائي كأس آسيا، إلى جانب وصول بوريرام يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وبانكوك يونايتد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثاني.
أما الهند، فنالت جائزتها الذهبية الأولى بعد تحقيق 5 ألقاب إقليمية و3 وصافات، بينها 4 ألقاب في مسابقات السيدات، فضلاً عن بلوغ منتخب الناشئات تحت 17 عاماً ربع نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، وعودة منتخب الشابات تحت 20 عاماً إلى النهائيات القارية بعد غياب عقدين.
وحصلت بنغلاديش على جائزة الياقوت للمرة الأولى، بعدما سجل منتخب السيدات ظهوره الأول في كأس آسيا 2026، إلى جانب المشاركة الأولى لمنتخب الشابات تحت 20 عاماً في البطولة القارية.
كما تُوّج منتخب السيدات البنغلاديشي بلقب النسخة الأولى من بطولة جنوب آسيا لكرة الصالات للسيدات، وبلغ نهائي بطولة جنوب آسيا لكرة القدم، بينما ارتقى الاتحاد البنغلاديشي إلى المستوى الفضي في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشعبية خلال أبريل 2026.