أشاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، بالألماني يورغن كلوب، معرباً عن إعجابه بشخصيته وقدراته التدريبية، ومؤكداً ثقته في قدرته على إعادة المنتخب الألماني إلى مكانته بين أفضل منتخبات العالم.

وقال غوارديولا، في مقابلة مع مجلة «بوندسليغا» من المقرر نشرها غداً الجمعة: «إنه أحد أفضل الأشخاص في عالم كرة القدم، ولا أستطيع حتى وصف مدى إعجابي به. إنه من الشخصيات والمدربين الذين يجعلون عالم كرة القدم أفضل».

وأضاف المدرب الإسباني، الذي سبق له قيادة برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، أن تعاقد الاتحاد الألماني لكرة القدم مع كلوب كان «أفضل قرار ممكن»، مشيراً إلى أن شخصيته وقدرته على التواصل مع اللاعبين ستساعدان المنتخب على استعادة ثقة الجماهير.

وقال غوارديولا: «يتمتع بالكاريزما، وهو متحدث بارع بشكل استثنائي. أعتقد أن ألمانيا ستتمكن تحت قيادته من العودة، وأن ينظر الناس إلى المنتخب بصورة مختلفة مجدداً، وأن تعود المتعة ويفتخر المشجعون بفريقهم مرة أخرى».

وأكد غوارديولا أن المنتخب الألماني يمتلك لاعبين جيدين، وأن وجود كلوب على رأس الجهاز الفني سيمنحهم الحافز، مضيفاً: «عندما يدخل اللاعبون غرفة الملابس ويرون يورغن كلوب، سيقولون لأنفسهم: رائع، هذا مدرب أتابعه. سيلهمهم بأسلوبه في كرة القدم، وعندها ستتحسن الأمور».

وأشاد غوارديولا بأسلوب لعب الفرق التي دربها كلوب، قائلاً إن لاعبيه يقاتلون على كل كرة ويتميزون بالضغط العكسي وسرعة اللعب المباشر.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن كلوب كان أكبر منافس وأصعب خصم واجهه خلال مسيرته، موضحاً أنه خسر أمامه مرات أكثر مما فاز عليه، لكنه تعلم شيئاً من كل مواجهة جمعتهما، مؤكداً أن الاحترام المتبادل بينهما لا يزال قائماً، وأنهما «صديقان».