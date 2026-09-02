منع نجم الغولف تايغر وودز من قيادة السيارات لمدة خمس سنوات

ذكرت تقارير صحافية أن نجم الغولف تايغر وودز توصل إلى اتفاق أقر بموجبه بالقيادة المتهورة، على خلفية حادث سير وقع أمام منزله في فلوريدا خلال مارس (آذار) الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن وودز، الفائز بـ15 بطولة كبرى، أُلقي القبض عليه وقضى ثماني ساعات في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة، بعدما انقلبت سيارة «لاند روفر» كان يقودها إثر اصطدامها بشاحنة صغيرة تجر مقطورة.

وكان وودز قد دفع ببراءته من تهم القيادة تحت تأثير الكحول، وإتلاف الممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار للكشف عن الكحول.

ومثل وودز أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، حيث أفادت التقارير بأنه وافق على التهم المخففة، فيما أمر القاضي بتعليق رخصة قيادته لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تغريمه ألف دولار.