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الرياضة رياضة عالمية

كين يؤكد لعب الغولف مع ترمب

هاري كين قائد منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
هاري كين قائد منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
  • ميامي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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كين يؤكد لعب الغولف مع ترمب

هاري كين قائد منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
هاري كين قائد منتخب إنجلترا (د.ب.أ)

أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم أنه لعب الغولف ذات مرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفاً التجربة بأنها «خيالية»، ومشيداً بأداء الرئيس في اللعبة.

وكان ترمب قد قال للصحافيين الأسبوع الماضي إنه لعب الغولف مع كين، واصفاً مهاجم إنجلترا بأنه لاعب كرة قدم رائع ولاعب غولف جيد. وفي حديثه الجمعة، عشية مباراة فريقه أمام النرويج في دور الثمانية بكأس العالم، أكد كين أن جولة الغولف جرت في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبل نحو 18 شهراً.

وقال كين للصحافيين في ميامي: «قدَّمت أداءً جيداً لأكون صادقاً».

وأضاف: «دعاني للَّعب عندما كنت في بالم بيتش. تقول نعم عندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما».

وتابع: «كانت مجرد رؤيته تجربة خيالية إلى حد بعيد، وبالطبع لعب الغولف معه. إنه يجيد لعب الغولف بصراحة».

وأردف كين: «آمل أن أتمكن من اللعب بمستواه عندما أبلغ سنه. نعم، كانت تجربة فريدة، وأنا ممتن لأنه دعاني للَّعب». وأشاد ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» بمهاجم بايرن ميونيخ، عقب فوز إنجلترا 3-2 على المكسيك في دور الـ16؛ إذ كتب: «الإنجليزي هاري كين لاعب رائع!!!».

وكشف ترمب في اليوم التالي عن أنهما لعبا الغولف معاً. وقال ترمب: «أعتقد أن كين لاعب رائع». وأضاف: «لعبت الغولف معه وأنا معجب به كثيراً. إنه لاعب غولف جيد. إنه رائع حقاً».

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كولن الألماني يتعاقد مع الغاني مينساه

الغاني جيديون مينساه إلى كولن (د.ب.أ)
الغاني جيديون مينساه إلى كولن (د.ب.أ)
  • كولن ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • كولن ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

كولن الألماني يتعاقد مع الغاني مينساه

الغاني جيديون مينساه إلى كولن (د.ب.أ)
الغاني جيديون مينساه إلى كولن (د.ب.أ)

أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أنه قام بتعزيز دفاعه بالتعاقد مع جيديون مينساه، الذي شارك مع المنتخب الغاني في كأس العالم.

وينضم الظهر الأيسر البالغ من العمر 27 عاماً في صفقة انتقال حر قادماً من أوزير الفرنسي، ووقّع على عقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2028.

وقال توماس كيسلير، المدير الإداري لكولن، في بيان: «كنا نتابع جيديون منذ فترة طويلة، ويسعدنا أننا نجحنا في ضمه إلى صفوف النادي».

وأضاف كيسلير أن التعاقد مع المدافع يجلب خبرة دولية وسيضيف إلى الفريق «جودة إضافية واستقراراً».

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

سكالوني: لم أفاجأ بمستوى ميسي... إنه «مثل الآلة»

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

سكالوني: لم أفاجأ بمستوى ميسي... إنه «مثل الآلة»

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (أ.ف.ب)

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه ليس مندهشاً من حالة ليونيل ميسي البدنية في سن التاسعة والثلاثين، مؤكداً مجدداً أنه يعتقد أن قائد الفريق سيظل أفضل لاعب في العالم، طالما قرر الاستمرار في اللعب.

ولعب ميسي دوراً حاسماً في مسيرة الأرجنتين بكأس العالم، إذ أحرز 8 أهداف، متساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي، وقاد فريقه لتحقيق فوز مثير 3-2 على مصر في دور الـ16 بعد أن كان متأخراً في النتيجة.

وسجّل ميسي -الذي يشارك للمرة السادسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي- هدفاً، وقدّم تمريرة حاسمة لكريستيان روميرو في مباراة الأرجنتين أمام مصر، بعد أن كان فريقه متأخراً 2-صفر بينما كانت تتبقى 11 دقيقة على النهاية.

وشارك مهاجم إنتر ميامي، الذي أتم 39 عاماً الشهر الماضي، في البطولة وسط تساؤلات حول لياقته البدنية بعد تعافيه مؤخراً من إصابة عضلية.

وقال سكالوني الجمعة: «ليو يركض تقريباً بالقدر نفسه في كل مباراة... من الناحية البدنية، صحيح أنه أجرى تدريبات تحضيرية مع مدرب اللياقة البدنية وقد آتت ثمارها، لكن من حيث الأرقام لا أعرف إن كان قد تغير كثيراً».

وأضاف: «ما هو واضح أنه يبذل كل ما في وسعه، وعندما يبذل كل ما في وسعه ويشعر بأنه قادر على تشكيل خطورة، فإنه يصبح آلة».

وأشار سكالوني إلى أن أولئك الذين يتوقعون أن يؤثر التقدم في السن على أداء ميسي لا يعرفون اللاعب جيداً بما فيه الكفاية.

وقال: «هذا لا يفاجئني». وأضاف «ربما توقع من لا يعرفونه أنه لن يكون في هذا المستوى في سن التاسعة والثلاثين، لكنني لا أعرف قلت ذلك كم مرة: ما دام أراد اللعب فسيظل الأفضل. أعتقد ذلك، وليس لأنني مدربه».

وتلعب الأرجنتين أمام سويسرا في دور الثمانية مساء السبت في مدينة كانساس سيتي، فجر الأحد بتوقيت غرينتش.

وأشاد سكالوني بمنافسه، الذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ 72 عاماً، بعد إقصاء كولومبيا بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي.

وقال سكالوني: «لا يوجد منافسون يسهل التغلب عليهم، ونحن جميعاً نعلم ذلك».

وأضاف: «إنه فريق جيد جداً، وينافس أفضل المنتخبات الوطنية، ويخرج دائماً منتصراً. قد يفوز أو يخسر، لكنه دائماً ما يقدم أداءً تنافسياً. لديه تقاليد عريقة في كأس العالم، ولاعبون ذوو خبرة، كما أنهم أقوياء بدنياً».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم ميسي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

استعداداً لتدريب «المانشافت»... كلوب يجتمع بقادة الاتحاد الألماني

يورغن كلوب يستعد لتدريب منتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتدريب منتخب ألمانيا (د.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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استعداداً لتدريب «المانشافت»... كلوب يجتمع بقادة الاتحاد الألماني

يورغن كلوب يستعد لتدريب منتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتدريب منتخب ألمانيا (د.ب.أ)

ذكر تقرير إعلامي، السبت، أن يورغن كلوب أجرى مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الأول في فندق المطار بنيويورك، الجمعة.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مدرب ليفربول السابق التقى ببيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني ونائبه هانز يواخيم فاتسكه، بالقرب من مطار جون إف كينيدي.

وأظهرت الصور كلوب ووكيله مارك كوسيكي في مدخل المبنى، بالإضافة إلى نيوندورف وفاتسكه مع أمتعتهم. ويقال إن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات.

ويعمل كلوب محللاً لقناة «ماجينتا تي في» خلال منافسات كأس العالم، ويوجد في الولايات المتحدة منذ عدة أسابيع. وسافر مسؤولو الاتحاد من فرانكفورت الجمعة.

ويعد كلوب هو المرشح المفضل للاتحاد الألماني لخلافة يوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه بعد الخروج من كأس العالم من دور الـ32.

وبعد أن أعلن كلوب (59 عاماً) عن رغبته في تولي المنصب، فإن عدم التوصل لاتفاق سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة.

ويتوقع أن يحصل كلوب على عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وراتب أعلى قليلاً من راتب ناغلسمان، وفقاً لما تكهنت به وسائل الإعلام.

يذكر أن كلوب متعاقد مع شركة «ريد بول»؛ حيث يعمل رئيساً لعمليات كرة القدم العالمية حتى 2029، ولكن تقارير ذكرت أن هناك شرطاً في العقد يتيح لكلوب الرحيل إذا طلبه الاتحاد الألماني.

ومن المقرر أن تعقد مفاوضات مع «ريد بول» لإنهاء عقد كلوب الأسبوع المقبل.

وإذا كانت التقارير صحيحة، فإن كلوب سيرحل عن منصبه في شركة مشروبات الطاقة، ولكنه سيظل ممثلاً للعلامة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته الدولية بعد الخروج المبكر للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). ويبدأ مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمباريات في هولندا، ضد صربيا، ومباراتين أمام اليونان.

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