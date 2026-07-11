كين يؤكد لعب الغولف مع ترمب

أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم أنه لعب الغولف ذات مرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفاً التجربة بأنها «خيالية»، ومشيداً بأداء الرئيس في اللعبة.
وكان ترمب قد قال للصحافيين الأسبوع الماضي إنه لعب الغولف مع كين، واصفاً مهاجم إنجلترا بأنه لاعب كرة قدم رائع ولاعب غولف جيد. وفي حديثه الجمعة، عشية مباراة فريقه أمام النرويج في دور الثمانية بكأس العالم، أكد كين أن جولة الغولف جرت في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبل نحو 18 شهراً.
وقال كين للصحافيين في ميامي: «قدَّمت أداءً جيداً لأكون صادقاً».
وأضاف: «دعاني للَّعب عندما كنت في بالم بيتش. تقول نعم عندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما».
وتابع: «كانت مجرد رؤيته تجربة خيالية إلى حد بعيد، وبالطبع لعب الغولف معه. إنه يجيد لعب الغولف بصراحة».
وأردف كين: «آمل أن أتمكن من اللعب بمستواه عندما أبلغ سنه. نعم، كانت تجربة فريدة، وأنا ممتن لأنه دعاني للَّعب». وأشاد ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» بمهاجم بايرن ميونيخ، عقب فوز إنجلترا 3-2 على المكسيك في دور الـ16؛ إذ كتب: «الإنجليزي هاري كين لاعب رائع!!!».
وكشف ترمب في اليوم التالي عن أنهما لعبا الغولف معاً. وقال ترمب: «أعتقد أن كين لاعب رائع». وأضاف: «لعبت الغولف معه وأنا معجب به كثيراً. إنه لاعب غولف جيد. إنه رائع حقاً».