إندريك يسجل وريال مدريد يكتفي بالتعادل مع فيورنتينا وديّاً

اكتفى ريال مدريد الإسباني بالتعادل 2-2 مع فيورنتينا الإيطالي في مباراة ودية أقيمت بالنمسا، السبت، في إطار استعداد الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

تقدم الريال بهدف مبكر سجله المهاجم البرازيلي الشاب إندريك بعد تمريرة عرضية متقنة من ألفارو كاريراس في الدقيقة 12.

وكان إندريك قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى أولمبيك ليون، وساهم في تأهل الفريق الفرنسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعزز العملاق المدريدي تفوقه بهدف ثانٍ سجله اللاعب الشاب أليكسيس سيريا في الدقيقة 24 مستفيداً من تمريرة إدواردو كامافينغا، وقبلها بينية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد.

ولكن الفريق الإيطالي، بقيادة مديره الفني فابيو غروسو، نجح في تقليص الفارق قبل فترة الاستراحة بهدف سجله روبرتو بيكولي في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أدرك فيورنتينا التعادل بضربة رأس متقنة من مويس كين في الدقيقة 58 سكنت شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين بعد كرة عرضية من نيكولو فاجيولي.

واستغل جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد العائد مجدداً لقيادة ريال مدريد هذه البروفة الودية في منح الفرصة لأكبر عدد من البدلاء بجوار عناصر الخبرة، مثل لونين، وكامافينغا، وأرنولد، وأردا غولر، وفيدريكو فالفيردي الذي ارتدى شارة قيادة الفريق.

واستهل مورينيو ولايته الثانية مع ريال مدريد بالفوز 4-1 على ليغانيس في مباراة ودية يوم الثلاثاء الماضي.

وسيخوض ريال مدريد ثلاث مباريات ودية أخرى أمام فرينكفاروش المجري، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وشالكه الألماني أيام 8 و16 و26 أغسطس (آب) الجاري.

وسيبدأ مورينيو وفريقه منافسات بطولة الدوري الإسباني باختبار صعب خارج الأرض أمام إسبانيول يوم 22 أغسطس.