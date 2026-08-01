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الرياضة رياضة عالمية

ديوماندي وغولاتشي يغيبان عن معسكر لايبزيغ وسط تكهنات عن رحيلهما

النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي (د.ب.أ)
النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي (د.ب.أ)
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ديوماندي وغولاتشي يغيبان عن معسكر لايبزيغ وسط تكهنات عن رحيلهما

النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي (د.ب.أ)
النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي (د.ب.أ)

غاب النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي، والحارس المخضرم بيتر غولاتشي، عن لايبزيغ الألماني في معسكره التدريبي استعداداً للموسم الجديد في النمسا، وسط تكهنات حول رحيلهما.

وارتبط اسم ديوماندي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد عام واحد فقط مع لايبزيغ، بينما يمتد عقده حتى عام 2029 دون شرط جزائي.

وتردد أن ريال مدريد قدَّم عرضاً قيمته 105 ملايين يورو (121 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، بينما ذكرت تقارير أنَّ لايبزيغ طلب 120 مليون يورو على الأقل.

وأعلن لايبزيغ عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنَّ ديوماندي لن يسافر مع الفريق إلى سالفيلدن بالنمسا؛ بسبب تعرضه للمرض، مفيداً بأنه سينضم للفريق فور تعافيه، لكن من المعروف أن المفاوضات مع الريال لا تزال جارية.

وبالنسبة لغولاتشي، فقد أكد لايبزيغ أنَّه يجري محادثات مع نادٍ آخر، وأنَّه لن يسافر إلى معسكر الفريق؛ بسبب ذلك.

وارتبط اسم الحارس المجري بالانتقال إلى فياريال الإسباني بعد 11 عاماً قضاها مع لايبزيغ.

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