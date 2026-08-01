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الرياضة رياضة عالمية

غلاطة سراي يسعى للتعاقد مع دي بروين

البلجيكي كيفن دي بروين على رادار غلاطة سراي (د.ب.أ)
البلجيكي كيفن دي بروين على رادار غلاطة سراي (د.ب.أ)
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غلاطة سراي يسعى للتعاقد مع دي بروين

البلجيكي كيفن دي بروين على رادار غلاطة سراي (د.ب.أ)
البلجيكي كيفن دي بروين على رادار غلاطة سراي (د.ب.أ)

يأمل غلاطة سراي التركي في تقديم عرض لضم البلجيكي كيفن دي بروين من نابولي الإيطالي، في الوقت الذي لا يبدي فيه اللاعب المخضرم رضاه عن استراتيجية النادي.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أنَّ دي بروين انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحتى قبل تعرضه لإصابة أبعدته عن الفريق من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى مارس (آذار) 2026، أبدى دي بروين عدم رضاه عن أسلوب لعب المدرب السابق أنطونيو كونتي.

ولم يلاحظ دي بروين أي جديد في أسلوب لعب الفريق مع المدرب الجديد ماسيمليانو أليغري، وذلك بعد انتقاداته الكثيرة في الماضي للأسلوب السلبي والدفاعي الذي يلعب به نابولي.

وقال محلل الانتقالات التركي إكرم كونور، إنَّ غلاطة سراي يأمل في استغلال ذلك الموقف للتعاقد مع دي بروين بعقد لمدة عامين.

ورغم إصرار نابولي على أهمية دي بروين بوصفه أحد اللاعبين البارزين في الفريق، فإنَّ دخوله عامه الـ35 قد يجعل ناديه الإيطالي حريصاً على التخلص من راتبه.

وشارك دي بروين في 21 مباراة فقط مع نابولي في موسمه الأول، لكنه سجَّل 5 أهداف وصنع 4.

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