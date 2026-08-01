عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ميلان يدرس استعادة إبراهيم دياز

المغربي إبراهيم دياز على رادار ميلان (د.ب.أ)
المغربي إبراهيم دياز على رادار ميلان (د.ب.أ)
TT
TT

ميلان يدرس استعادة إبراهيم دياز

المغربي إبراهيم دياز على رادار ميلان (د.ب.أ)
المغربي إبراهيم دياز على رادار ميلان (د.ب.أ)

يدرس نادي ميلان الإيطالي إمكانية إعادة المغربي إبراهيم دياز إلى صفوف الفريق، في إطار بحث النادي عن لاعب خط وسط مهاجم جديد، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل البرتغالي رافائيل لياو، والذي يعد التساؤل الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لموقع «كاليتشو ميركاتو» نقلاً عن صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، فقد حدد ميلان، دياز كمرشح لشغل مركز صانع الألعاب بعد فشله في ضم اللاعب اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس، الذي انتقال إلى بوروسيا دورتموند قادماً من جينك مقابل 33 مليون يورو، كما يدرس ميلان أيضاً خيار إيثان نوانيري لاعب آرسنال وماتياس سولي لاعب روما.

ومن شأن عودة إبراهيم أن تعيد اللاعب المغربي المولود في إسبانيا إلى النادي الذي قدَّم فيه أداءً مميزاً بين عامي 2020 و2023، حيث شارك في 124 مباراة على سبيل الإعارة، مسجلاً 18 هدفاً، وصانعاً 15 هدفاً آخر، ومساهماً في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي عام 2022.

ولا يزال اللاعب مرتبطاً بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وكان يوفنتوس مهتماً به أيضاً قبل أن يتجه إلى البوسني كريم ألاغبيغوفيتش، مهاجم باير ليفركوزن.

لكن القرار الأهم يتعلق باللاعب الذي قد يضطر ميلان للتخلي عنه، إذ لا يزال مستقبل رافائيل لياو محور نقاش النادي الرئيسي، حيث أوضح المهاجم البرتغالي أنه يشعر بأن مسيرته التي امتدت 7 سنوات قد انتهت.

وكان لياو يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، لكن مع عدم تلقيه أي عروض من أي منهما، بدأ يفتح الباب أمام الانتقال إلى تركيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ميلان ريال مدريد إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ديوماندي وغولاتشي يغيبان عن معسكر لايبزيغ وسط تكهنات عن رحيلهما

رياضة عالمية النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي (د.ب.أ)

ديوماندي وغولاتشي يغيبان عن معسكر لايبزيغ وسط تكهنات عن رحيلهما

غاب النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي، والحارس المخضرم بيتر غولاتشي، عن لايبزيغ الألماني في معسكره التدريبي استعداداً للموسم الجديد في النمسا.

«الشرق الأوسط» (لايبزيغ)
رياضة عالمية تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ألونسو يبدي ارتياحه لحسم قضية منشطات مودريك

قال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سعيد للغاية بعودة ميخائيلو مودريك للمشاركة في المباريات.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
رياضة عالمية البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فينيسيوس متحمس للانتقال إلى آرسنال

يخيِّم الغموض على موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، في ظلِّ وجود رغبة قوية من آرسنال الإنجليزي في التعاقد معه.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم تألق مع برشلونة ودياً (د.ب.أ)
رياضة عالمية

حمزة عبد الكريم «نسخة صلاح» التي تتألق بقميص برشلونة

افتتح المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم رصيده مع الفريق الأول لبرشلونة بتسجيله هدفين في مباراة ودية، مساء الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برمنغهام)
رياضة عالمية ترقب لأولى مباريات «الديوك» تحت قيادة زين الدين زيدان (د.ب.أ)
رياضة عالمية

نفاد تذاكر المباراة الأولى لزيدان مدرباً لمنتخب فرنسا

ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثاً كبيراً مكتظاً بالجماهير.

«الشرق الأوسط» (باريس)