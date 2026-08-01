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العالم الولايات المتحدة​

البيت الأبيض يستخدم أغنية لباد باني المناهض لترمب في فيديو لمكافحة الهجرة

جانب من البيت الأبيض (أ.ف.ب)
جانب من البيت الأبيض (أ.ف.ب)
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البيت الأبيض يستخدم أغنية لباد باني المناهض لترمب في فيديو لمكافحة الهجرة

جانب من البيت الأبيض (أ.ف.ب)
جانب من البيت الأبيض (أ.ف.ب)

استخدم البيت الأبيض أغنية للنجم البورتوريكي باد باني، المعروف بمعارضته الشديدة لسياسات الهجرة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كموسيقى مرافقة لمقطع فيديو يوثق عمليات تنفذها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأثار الفيديو ، الذي يظهر عمليات القبض على مهاجرين، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكن مشاهدة المقطع الآن إلا على منصة «تيك توك» من دون الموسيقى المصاحبة، وهي أغنية «لا مودانزا» (الانتقال).

ولم يتضح ما إذا كان حذف الصوت جاء نتيجة شكوى تقدم بها الفنان أو فريقه. وحتى الآن، لم يصدر باد باني أي تعليق علني بشأن الفيديو.

ويعد الفنان، واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، من أبرز منتقدي سياسات الترحيل التي ينتهجها ترمب، كما يعد أحد أنجح الموسيقيين عالمياً من أبناء جيله.

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