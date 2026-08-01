رئيس الاتحاد اللبناني: تراجع إنفانتينو دليل حرصه

رحب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عدم المضي قدماً في مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، معتبراً أن القرار يعكس حرص رئيس «فيفا» على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم العالمية.

وقال حيدر، في بيان صحافي، إن مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» يمكن إعادة دراسته مستقبلاً من قبل الجهات المعنية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتشاور مع مختلف مكونات عائلة كرة القدم، بما يحقق المصلحة العامة للعبة، ويحافظ على وحدتها.

وأكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم دعم الاتحاد لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، معرباً عن ثقته بالقرارات التي يتخذها لما فيه مصلحة كرة القدم العالمية، ومشيداً بجهوده ومبادراته الرامية إلى تطوير اللعبة، وتعزيز مستقبلها.