عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

رئيس الاتحاد اللبناني: تراجع إنفانتينو دليل حرصه

هاشم حيدر مع إنفانتينو خلال زيارة سابقة للأخير إلى مقر الاتحاد اللبناني (الشرق الأوسط)
هاشم حيدر مع إنفانتينو خلال زيارة سابقة للأخير إلى مقر الاتحاد اللبناني (الشرق الأوسط)
TT
TT

رئيس الاتحاد اللبناني: تراجع إنفانتينو دليل حرصه

هاشم حيدر مع إنفانتينو خلال زيارة سابقة للأخير إلى مقر الاتحاد اللبناني (الشرق الأوسط)
هاشم حيدر مع إنفانتينو خلال زيارة سابقة للأخير إلى مقر الاتحاد اللبناني (الشرق الأوسط)

رحب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عدم المضي قدماً في مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، معتبراً أن القرار يعكس حرص رئيس «فيفا» على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم العالمية.

وقال حيدر، في بيان صحافي، إن مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» يمكن إعادة دراسته مستقبلاً من قبل الجهات المعنية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتشاور مع مختلف مكونات عائلة كرة القدم، بما يحقق المصلحة العامة للعبة، ويحافظ على وحدتها.

وأكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم دعم الاتحاد لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، معرباً عن ثقته بالقرارات التي يتخذها لما فيه مصلحة كرة القدم العالمية، ومشيداً بجهوده ومبادراته الرامية إلى تطوير اللعبة، وتعزيز مستقبلها.

مواضيع
فيفا كرة القدم لبنان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أزمة إنفانتينو تتفاقم… وخيارات لإبعاده عن رئاسة «فيفا»

رياضة عالمية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أ.ب)

أزمة إنفانتينو تتفاقم… وخيارات لإبعاده عن رئاسة «فيفا»

يتصاعد الضغط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في وقت تتسارع فيه التَّحرُّكات الرامية إلى إجباره على الاستقالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية اتحاد «كونكاكاف» يرحب بسحب اقتراح «فيفا» (اتحاد كونكاكاف)
رياضة عالمية

«كونكاكاف» يطالب بمراجعة قيادة «فيفا» بعد إسقاط مشروع الاستثمار

أكد اتحاد «كونكاكاف» واتحاداته الأعضاء الـ41 ترحيبهم بسحب مقترح إنشاء شركة «فيفا فوروورد إنتربرايز».

«الشرق الأوسط» (ميامي (الولايات المتحدة))
رياضة عربية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (الشرق الأوسط)
رياضة عربية

الاتحاد القطري: ندعم إنفانتينو… ونؤيد تراجع «فيفا» عن مشروعه

رحّب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عالمية هولندا والدنمارك ينضمان لفاقدي الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو (أ.ب)
رياضة عالمية

هولندا والدنمارك تنضمان لفاقدي الثقة بإنفانتينو

أعلن الاتحادان الهولندي والدنماركي فقدانهما الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أ.ب)
رياضة عالمية

«خمسة أيام» دمرت مطامع إنفانتينو الاستثمارية وأضرت بسمعة «فيفا»

تبددت السبت أي آمال كانت لدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الهروب من تبعات انهيار استثماراته الخاصة في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)