«دورة واشنطن»: بيغولا تحبط مخطط شنايدر وتبلغ النهائي

تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، في الدور قبل النهائي، السبت.

وحسمت بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً، المباراة بعد ساعة و42 دقيقة، بعدما كسرت إرسال شنايدر خمس مرات مقابل ثلاث مرات فقط تعرضت فيها لكسر إرسالها.

وسبق لبيغولا أن توجت بلقب بطولة واشنطن عام 2019 بعد فوزها في المباراة النهائية على الإيطالية كاميلا جيورجي.

وتنتظر اللاعبة الأميركية في المباراة النهائية الفائزة من مواجهة اليابانية نعومي أوساكا والفلبينية ألكسندرا إيالا.