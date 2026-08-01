عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: بيغولا تحبط مخطط شنايدر وتبلغ النهائي

بيغولا تحتفل بالفوز (إ.ب.أ)
بيغولا تحتفل بالفوز (إ.ب.أ)
TT
TT

«دورة واشنطن»: بيغولا تحبط مخطط شنايدر وتبلغ النهائي

بيغولا تحتفل بالفوز (إ.ب.أ)
بيغولا تحتفل بالفوز (إ.ب.أ)

تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، في الدور قبل النهائي، السبت.

وحسمت بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً، المباراة بعد ساعة و42 دقيقة، بعدما كسرت إرسال شنايدر خمس مرات مقابل ثلاث مرات فقط تعرضت فيها لكسر إرسالها.

وسبق لبيغولا أن توجت بلقب بطولة واشنطن عام 2019 بعد فوزها في المباراة النهائية على الإيطالية كاميلا جيورجي.

وتنتظر اللاعبة الأميركية في المباراة النهائية الفائزة من مواجهة اليابانية نعومي أوساكا والفلبينية ألكسندرا إيالا.

مواضيع
تنس أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دورة واشنطن»: خودار يتأهل للدور قبل النهائي

رياضة عالمية الإسباني رافاييل خودار يتألق في واشنطن (إ.ب.أ)

«دورة واشنطن»: خودار يتأهل للدور قبل النهائي

واصل الإسباني رافاييل خودار انطلاقته هذا الموسم، وتغلب على الإيطالي لورنزو موسيتي، المصنف الرابع في دورة واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية الفلبينية ألكساندرا إيلا إلى نصف نهائي ببطولة واشنطن (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: الفلبينية إيلا تتأهل لقبل النهائي

تأهلت الفلبينية ألكساندرا إيلا إلى الدور قبل النهائي ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما تغلبت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية الكندي دينيس شابوفالوف إلى نهائي لوس كابوس (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة لوس كابوس»: شابوفالوف يتأهل للنهائي

واصل الكندي دينيس شابوفالوف سجله المثالي في بطولة لوس كابوس للتنس، بعدما تغلب على البريطاني كاميرون نوري.

«الشرق الأوسط» (لوس كابوس (المكسيك))
رياضة عالمية نعومي أوساكا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: أوساكا تهزم كوتشاريتو وتتأهل لنصف النهائي

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية بن شيلتون محتفلاً بالفوز (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: الأميركي بن شيلتون إلى دور الثمانية

تأهّل الأميركي بن شيلتون إلى دور الثمانية من منافسات فردي الرجال ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)