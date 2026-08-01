«دورة واشنطن»: الفلبينية إيلا تتأهل لقبل النهائي

تأهلت الفلبينية ألكساندرا إيلا إلى الدور قبل النهائي ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما تغلبت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6/ 3 و6/ 4 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش).

وكانت هذه هي المرة الثانية في ظرف شهر التي تتمكن فيها إيلا من الفوز على سفيتولينا.

وجاء أول انتصار لإيلا على سفيتولينا على الملاعب العشبية في بطولة برلين، التي أقيمت في يونيو (حزيران) الماضي.

وبفضل فوزها في بطولة واشنطن، على الملاعب الصلبة، تأهلت للدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم، ويعد سادس انتصار لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل هذا الموسم.

وستستعد الآن لأول مواجهة لها في مسيرتها الاحترافية مع اليابانية نعومي أوساكا، التي تغلبت على إليزابيتا كوكسياريتو 4/ 6 و6/ 4 و6/ 3.

وقالت إيلا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «إنها لاعبة بارعة للغاية، وأعتقد أنها تركت بصمة واضحة داخل وخارج ملاعب التنس لأسباب كثيرة».

وأضافت: «هناك احترام كبير لها لهذا السبب، وأنا متحمسة للغاية. لم يتسنَّ لي الوقت الكافي للتفكير في الأمر، ولكنني سأفكر فيه بالتأكيد بعد انتهاء المباراة».