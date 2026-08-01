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مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الفيحاء يقترب من ضم سلطان الجابري

سلطان الجابري على رادار الفيحاء (نادي العروبة)
سلطان الجابري على رادار الفيحاء (نادي العروبة)
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مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الفيحاء يقترب من ضم سلطان الجابري

سلطان الجابري على رادار الفيحاء (نادي العروبة)
سلطان الجابري على رادار الفيحاء (نادي العروبة)

اقتربت إدارة نادي الفيحاء من حسم التعاقد مع لاعب العروبة سلطان الجابري، البالغ من العمر 26 عاماً، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجابري، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، يوجد حالياً في معسكر الفيحاء المقام في هولندا، ولم يتبقَّ لإتمام الصفقة سوى اجتياز الفحص الطبي، والحصول على موافقة لجنة الاستدامة المالية.

ويعد الجابري من أبرز العناصر التي لفتت الأنظار مع العروبة خلال منافسات دوري «يلو» في الموسم الماضي، ما دفع الفيحاء للتحرك من أجل الظفر بخدماته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، يواصل الجهاز الفني وإدارة النادي العمل على استكمال ملف التعاقدات، إذ يسعى الفيحاء إلى إبرام صفقتين إضافيتين، إلى جانب استقطاب لاعبي مواليد، لدعم القائمة التي تضم الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا، والمهاجم الزامبي فاشون ساكالا، ولاعب غينيا بيساو ألفا سيميدو، والكونغولي سيلفر جونفولا، والإسباني جيسون ريميسيرو.

وكان الفيحاء قد جدد عقد نواف الحارثي حتى عام 2030، كما مدد عقد محمد حكمي حتى العام ذاته، إلى جانب التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي هوغو مورا قادماً من فاسكو دا غاما بعقد يمتد حتى عام 2028.

ميدانياً، خسر الفيحاء مباراته الودية الرابعة في معسكره الإعدادي المقام في هولندا أمام دن بوش الهولندي بهدفين دون مقابل، ضمن تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم الجديد

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