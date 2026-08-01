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الرياضة رياضة عالمية

الملاكمة تافاكي تمنح توفالو أول ميدالية في تاريخ ألعاب الكومنولث

الملاكمة تارونا تافاكي (يمين) تصنع التاريخ (أ.ب)
الملاكمة تارونا تافاكي (يمين) تصنع التاريخ (أ.ب)
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الملاكمة تافاكي تمنح توفالو أول ميدالية في تاريخ ألعاب الكومنولث

الملاكمة تارونا تافاكي (يمين) تصنع التاريخ (أ.ب)
الملاكمة تارونا تافاكي (يمين) تصنع التاريخ (أ.ب)

صنعت الملاكمة تارونا تافاكي التاريخ بعدما منحت بلادها توفالو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، أول ميدالية على الإطلاق في دورة ألعاب الكومنولث في غلاسغو دون الفوز بأي مباراة.

وحصلت تافاكي، واحدة من خمس ملاكمات مشاركات في فئة 75 كيلوغراماً للسيدات، على إعفاء من اللعب في الدور الأول لتتأهل مباشرة لقبل النهائي قبل أن تخسر أمام الهندية لوفلينا بوجوهين، الجمعة.

ولا تتضمن دورة ألعاب الكومنولث مباريات لتحديد المركز الثالث، ويحصل الملاكمون الخاسرون في قبل النهائي على الميدالية البرونزية.

وقالت تافاكي (20 عاماً)، واحدة من ثمانية رياضيين يمثلون بلادهم في منافسات الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة في ألعاب الكومنولث: «فخورة وسعيدة للغاية لقدرتي على تمثيل بلادي في هذه البطولة الكبيرة».

ويبلغ عدد سكان توفالو ما يزيد قليلا على 10000 نسمة.

وأضافت تافاكي: «ربما 95 في المائة من الجماهير لا يعرفون أين تقع بلادي؛ لذلك أشعر بفخر كبير لتمثيل توفالو».

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