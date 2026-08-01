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الرياضة رياضة عالمية

بعشرة لاعبين... توتنهام يهزم تشيلسي وديّاً في سيدني

توتنهام هزم تشيلسي ودياً في سيدني (أ.ف.ب)
توتنهام هزم تشيلسي ودياً في سيدني (أ.ف.ب)
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بعشرة لاعبين... توتنهام يهزم تشيلسي وديّاً في سيدني

توتنهام هزم تشيلسي ودياً في سيدني (أ.ف.ب)
توتنهام هزم تشيلسي ودياً في سيدني (أ.ف.ب)

قاد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون توتنهام إلى الفوز على غريمه اللندني تشيلسي 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية في سيدني، السبت.

ودفع الفريقان بتشكيلتين قويتين، وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 19 عبر وافده الجديد الإيطالي ساندرو تونالي بتسديدة غيّرت اتجاهها، قبل أن يدرك البرازيلي إستيفاو التعادل لتشيلسي بعد دقيقتين فقط.

وتلقى مدافع توتنهام النمساوي كيفن دانسو بطاقة حمراء مباشرة بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله بديلاً مع بداية الشوط الثاني، إثر عرقلته البرازيلي جواو بيدرو، ما منح تشيلسي أفضلية عددية وسيطرة واضحة على مجريات اللعب.

ورغم ذلك، أخفق الـ«بلوز» في استغلال النقص العددي أمام 80363 متفرجاً في ملعب «ستاديوم أستراليا»، قبل أن يخطف ريتشارليسون هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتُعد هذه الخسارة الأولى للإسباني شابي ألونسو على رأس الجهاز الفني لتشيلسي، بعدما استهل مشواره بفوز مثير على ويسترن سيدني واندررز 6-4 الأسبوع الماضي، وذلك قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في هونغ كونغ، الأربعاء المقبل.

وأشرف ألونسو منذ تعيينه على سلسلة من التعاقدات البارزة، يتقدمها لاعب الوسط مورغان روجرز القادم من أستون فيلا، في إطار مساعيه لإعادة بناء الفريق بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره، عزز توتنهام الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع عشر ونجا بصعوبة من الهبوط، صفوفه بالتعاقد مع البرتغالي ماتيوس فرنانديز من وست هام، وتونالي من نيوكاسل.

وكان توتنهام قد حقق خلال جولته التحضيرية فوزاً على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 2-0 وتعادلاً مع سيدني إف سي 1-1، قبل أن يختتمها بالفوز على تشيلسي.

ولم يلتحق معظم الوافدين الجدد إلى تشيلسي بعد بالفريق، ومن بينهم روجرز، فيما خاض الظهير الأيمن الإيطالي ماركو باليسترا، القادم من أتالانتا الإيطالي، أولى دقائقه بقميص النادي، بينما شارك كول بالمر وإستيفاو أساسيين بعد الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الشباب في المباراة السابقة.

وفي المقابل، غاب فرنانديز عن صفوف توتنهام للمباراة الثانية توالياً بسبب معاناته من إجهاد في عضلة الساق، كما غاب جيمس ماديسون لإصابته بمشكلة طفيفة، في حين سجل تونالي ظهوره الأول أساسياً إلى جانب الوافد الجديد الآخر الاسكوتلندي أندي روبرتسون.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي أستراليا

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