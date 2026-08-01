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الرياضة رياضة سعودية

جواو فيليكس ينضم إلى معسكر النصر في البرتغال

المهاجم البرتغالي جواو فيليكس (نادي النصر)
المهاجم البرتغالي جواو فيليكس (نادي النصر)
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جواو فيليكس ينضم إلى معسكر النصر في البرتغال

المهاجم البرتغالي جواو فيليكس (نادي النصر)
المهاجم البرتغالي جواو فيليكس (نادي النصر)

انضم المهاجم البرتغالي جواو فيليكس رسمياً إلى معسكر نادي النصر الإعدادي المقام حالياً في البرتغال، تحضيراً للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد فترة راحة أعقبت التزاماته مع منتخب بلاده.

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة «إكس» صوراً للاعب البرتغالي لحظة وصوله إلى مقر إقامة الفريق، حيث ظهر مبتسماً وهو يُستقبل من قبل أحد أعضاء الطاقم، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير.

ويأتي انضمام فيليكس إلى المعسكر في وقت يستكمل فيه النصر استعداداته للموسم الجديد، بعدما خاض عدداً من المباريات الودية في لشبونة، كان آخرها فوزه بثنائية نظيفة في مواجهته الثانية ضمن هذه الجولة التحضيرية.

ويُعد فيليكس، الذي انضم إلى صفوف «العالمي» بعقد يمتد لعامين، أحد أبرز عناصر الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي خيسوس، إذ أسهم بشكل مباشر في تتويج النادي بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

وتشير تقارير صحافية إلى أن إدارة النادي تعتزم عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لبحث تمديد عقده، في ظل الأداء المتميز الذي قدمه منذ انضمامه، واستقراره التام داخل الفريق إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو.

ومن المنتظر أن يواصل النصر معسكره في البرتغال خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بانضمام عدد من نجوم الفريق الآخرين، من بينهم لاعبو المنتخب السعودي، استكمالاً لاكتمال صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي النصر السعودية

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