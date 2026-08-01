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أحرزن 83 هدفاً... ناشئات مصر يكتسحن فيجي في مونديال اليد

أحرزن 83 هدفاً... ناشئات مصر يكتسحن فيجي في مونديال اليد
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أحرزن 83 هدفاً... ناشئات مصر يكتسحن فيجي في مونديال اليد

أحرزن 83 هدفاً... ناشئات مصر يكتسحن فيجي في مونديال اليد

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، مواليد 2008، فوزاً كبيراً على منتخب فيجي 83/ 17، في بطولة العالم المقامة حالياً في رومانيا، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، ليحسم صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب انتصارين مهمين على كرواتيا وفرنسا.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27/ 24، ثم واصل تألقه وتغلب على فرنسا بنتيجة 29/ 24، واختتم مبارياته في الدور الأول باكتساح منتخب فيجي، ليؤكد أحقيته بصدارة واحدة من أقوى مجموعات البطولة، والتي وصفها كثيرون بـ«مجموعة الموت».

ولم يقتصر إنجاز ناشئات «الفراعنة» على تحقيق العلامة الكاملة والتأهل إلى الدور الرئيسي؛ إذ سجل المنتخب رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة، بعدما أصبح المنتخب الأكثر إحرازاً للأهداف في مباراة واحدة ببطولات العالم، عقب تسجيله 83 هدفاً في شباك فيجي، محطماً الرقم القياسي السابق.

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