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البلايلي يقترب من الترجي مجدداً

الجزائري يوسف البلايلي يقترب من الترجي (كاف)
الجزائري يوسف البلايلي يقترب من الترجي (كاف)
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البلايلي يقترب من الترجي مجدداً

الجزائري يوسف البلايلي يقترب من الترجي (كاف)
الجزائري يوسف البلايلي يقترب من الترجي (كاف)

كشفت تقارير إخبارية في تونس، السبت، عن استئناف المفاوضات بين إدارة الترجي التونسي واللاعب الجزائري يوسف البلايلي، تمهيداً لعودته إلى الفريق.

وانتهى عقد البلايلي الذي تعرّض إلى الإصابة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع الترجي في 30 يونيو (حزيران) الماضي لتبدأ بعدها مفاوضات التجديد.

وقبل أسبوع، أعلنت إدارة النادي التخلي عن تجديد التعاقد مع اللاعب بعد تخلفه عن موعد إمضاء العقد المحدد بموسمين وإجراء الفحوصات الطبية.

وذكرت تقارير لإذاعة «موزاييك» الخاصة وموقع «نسمة سبور» السبت، إن البلايلي قريب من العودة إلى الترجي بعد استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وذكرت قناة «نسمة سبور»، إنه من المتوقع أن يمضي البلايلي عقداً بموسم واحد قابل للتجديد مع الترجي، على أن يبدأ تطبيقه بمجرد انتهاء العقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويأمل مسؤولو النادي التحاق اللاعب بالمعسكر التدريبي الحالي بجهة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، بعد إمضاء العقد الأسبوع الحالي.

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