تشيلسي يكافئ جواو بيدرو بعقد جديد

يستعد نادي تشيلسي لمكافأة مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بعقد جديد، بعد المستوى اللافت الذي قدَّمه خلال موسمه الأول مع الفريق اللندني. وانضم المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً إلى تشيلسي الصيف الماضي قادماً من برايتون، مقابل صفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، ووقَّع آنذاك عقداً يمتد سبعة أعوام حتى صيف 2032.

ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى شبكة «The Athletic»، فإن النادي توصل إلى قناعة بتمديد عقد اللاعب وتحسين شروطه، في خطوة تعكس تقديره لما قدَّمه منذ انضمامه إلى «البلوز».

وكانت الشبكة نفسها قد كشفت في يونيو (حزيران) الماضي أن برشلونة وضع جواو بيدرو ضمن قائمة اللاعبين الذين يثيرون اهتمامه، إلا أن تشيلسي كان يدرك وجود اهتمام من أندية عدة، وصنَّف اللاعب ضمن العناصر غير القابلة للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولن يكون جواو بيدرو اللاعب الوحيد الذي سيحصل على عقد جديد؛ إذ تشير المصادر إلى أن إدارة تشيلسي تعمل أيضاً على تجديد عقود عدد من اللاعبين خلال الأسابيع المقبلة.

وقدَّم الدولي البرازيلي موسماً أولاً مميزاً بقميص تشيلسي، بعدما سجل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف خلال 53 مباراة في جميع المسابقات، ليحجز مكانه كمهاجم الفريق الأساسي، كما اختارته شبكة «The Athletic» أفضل لاعب في تشيلسي خلال الموسم.

وفي مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للنادي في أبريل (نيسان) الماضي، وصف جواو بيدرو الموسم بأنه «واحد من أفضل المواسم» في مسيرته، وقال: «أنا سعيد جداً. أعتقد أنه كان أحد أفضل المواسم في حياتي. كانت التوقعات كبيرة، لذلك حاولت دائماً الحفاظ على ذهنية إيجابية ومساعدة زملائي».

وعلى الصعيد الدولي، خاض جواو بيدرو 8 مباريات مع منتخب البرازيل الأول، ولكنه لم يكن ضمن قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المشاركة في كأس العالم 2026.

وواصل اللاعب تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سجل هاتريك خلال 9 دقائق فقط في الفوز المثير الذي حققه تشيلسي على ويسترن سيدني ووريرز بنتيجة 6-4 يوم 28 يوليو (تموز) الماضي.