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الرياضة رياضة عالمية

في أولى مباريات ماريسكا... مان سيتي يخسر مباراته الوديّة أمام إنتر

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (يمين) مع كريستيان كييفو مدرب إنتر (رويترز)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (يمين) مع كريستيان كييفو مدرب إنتر (رويترز)
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في أولى مباريات ماريسكا... مان سيتي يخسر مباراته الوديّة أمام إنتر

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (يمين) مع كريستيان كييفو مدرب إنتر (رويترز)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (يمين) مع كريستيان كييفو مدرب إنتر (رويترز)

استهل الإيطالي إنزو ماريسكا مشواره مدرباً لمانشستر سيتي الإنجليزي بالخسارة بركلات الترجيح أمام إنتر ميلان الإيطالي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في مباراة ودية أقيمت، السبت، في هونغ كونغ.

وسجل ماتيو لافيلي ركلة الترجيح الحاسمة، ليمنح بطل إيطاليا الفوز 3-1، في أول مباراة يقود فيها ماريسكا مانشستر سيتي منذ توليه المهمة في يونيو (حزيران) خلفاً للإسباني بيب غوارديولا.

وشهد الشوط الأول أداءً مفتوحاً من الجانبين، وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 14 عندما توغل الغاني أنطوان سيمينيو حتى خط المرمى قبل أن يرسل عرضية حولها الشاب ديفين موباما إلى الشباك من مسافة قريبة.

وواصل سيمينيو تهديد دفاع إنتر، وكاد يضيف هدفاً رائعاً بعد مجهود فردي مميز راوغ خلاله عدة مدافعين، لكن الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز حرمه من التسجيل.

ولم يتأخر رد إنتر؛ إذ أدرك التعادل بعد دقائق عندما فشل سيتي في إبعاد عرضية جمال إدريسو، لتصل الكرة إلى الفرنسي بنجامان بافار الذي أسكنها الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر الفريقان فرصاً محققة مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يفقد اللقاء إيقاعه مع كثرة التبديلات.

وكاد البرازيلي فيتور ريس يمنح سيتي الفوز، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة، فيما ارتدت محاولة الجناح الشاب رايان ماكايدو من القائم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل قبل أن يحسم إنتر المواجهة بركلات الترجيح.

ويتولى ماريسكا مهمة صعبة بخلافة غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي إلى 20 لقباً خلال عقد حافل بالنجاحات.

ويأمل النادي في تجنب مصير أندية أخرى عانت بعد رحيل مدربين صنعوا حقبة من الإنجازات، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد الذي تراجع مستواه عقب اعتزال السير أليكس فيرغوسون عام 2013.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي هونغ كونغ

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