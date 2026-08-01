ثنائية مبيومو تقود مان يونايتد لفوز ودي على أتلتيكو مدريد

قاد الكاميروني، براين مبيومو، فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لتحقيق انتصار ودي على نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1، السبت.

وسجَّل مبيومو هدفَي يونايتد اللذين عدَّل بهما الفريق الإنجليزي تأخره بهدف، ليفوز في الودية التحضيرية الأولى للموسم الجديد.

وكان أرناو أورتيز قد تقدَّم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية باتجاه المرمى من جهة اليسار مرَّت من الجميع لتخدع الحارس توم هيتون، وتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني بدا مانشستر يونايتد أكثر إصراراً على التسجيل، بعد محاولات في الشوط الأول تصدَّى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك ببراعة، أبرزها تسديدة من أماد ديالو، وأخرى من لوك شو.

ونجح مبيومو في تسجيل هدف يونايتد الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 53، بعدما سدَّد الكرة بطريقة مخادعة للحارس.

وفي الدقيقة 74 استغل مبيومو كرةً عرضيةً أرضيةً ليتابعها مباشرةً في الشباك، مُسجِّلاً الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

ويلعب يونايتد وديةً جديدةً، يوم السبت المقبل، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم يلاقي ليدز يونايتد يوم 12 أغسطس (آب) الحالي.

أما أتلتيكو مدريد فيخوض مواجهةً إنجليزيةً جديدة ضد غريم يونايتد المحلي، فريق مانشستر سيتي يوم 9 أغسطس.