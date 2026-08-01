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الاتحاد القطري: ندعم إنفانتينو… ونؤيد تراجع «فيفا» عن مشروعه

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (الشرق الأوسط)
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الاتحاد القطري: ندعم إنفانتينو… ونؤيد تراجع «فيفا» عن مشروعه

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (الشرق الأوسط)

رحّب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عدم المضي قدماً في مقترح تأسيس شركة لإدارة الحقوق والأرباح التجارية المرتبطة بكأس العالم بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال رئيس الاتحاد القطري في بيان السبت: «نرحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعدم المضي قدماً بالمقترح، بما يخدم المصلحة العامة في مجتمع كرة القدم الدولي. رغم أن المقترح يتضمن بعض الأفكار التي تستحق الدراسة، إلا أننا نثني على وضع استمرارية وحدة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء كالأولوية المباشرة في الفترة الراهنة، والحكمة وراء هذا القرار».

وأضاف: «نؤكد في الاتحاد القطري لكرة القدم دعمنا الكامل لجهود الرئيس إنفانتينو المستمرة لتطوير وتنمية كرة القدم حول العالم».

وجاء موقف الاتحاد القطري بعد إعلان إنفانتينو مساء الجمعة التخلي عن خطة أثارت جدلاً واسعاً، كانت تقضي بإنشاء شركة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار لإدارة الحقوق والأرباح التجارية المرتبطة بكأس العالم، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، بينهم أفراد من عائلة كوشنر.

وقال رئيس «فيفا»، إن القرار جاء بعد الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف، موضحاً أن المشروع تسبب في انقسامات داخل مجتمع كرة القدم الدولي، وأن الحفاظ على وحدة الاتحادات الوطنية الأعضاء يُمثل أولوية؛ لذلك تقرر عدم المضي قدماً في المقترح.

وكانت الخطة قد واجهت معارضة واسعة من عدد من الاتحادات القارية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضهم للمقترح، عادين أن كأس العالم يجب أن تبقى تحت الإدارة المباشرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وألا تخضع لاستثمارات القطاع الخاص.

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