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الرياضة رياضة عالمية

دي زيربي يثير الغموض حول مستقبل ريتشارليسون مع توتنهام

البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام محتفلاً بهدفه في تشيلسي (إ.ب.أ)
البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام محتفلاً بهدفه في تشيلسي (إ.ب.أ)
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دي زيربي يثير الغموض حول مستقبل ريتشارليسون مع توتنهام

البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام محتفلاً بهدفه في تشيلسي (إ.ب.أ)
البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام محتفلاً بهدفه في تشيلسي (إ.ب.أ)

اعترف الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، بأن مستقبل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون مع النادي الإنجليزي لا يزال غير محسوم، في ظل اقتراب نهاية عقده واستمرار التكهنات بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت تصريحات دي زيربي عقب فوز توتنهام على تشيلسي 2 - 1، بعدما سجل ريتشارليسون هدف الانتصار عقب مشاركته بديلاً.

ويدخل المهاجم البرازيلي الموسم الأخير في عقده مع توتنهام وسط ازدياد الغموض بشأن استمراره.

وقال دي زيربي في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» السبت: «لا أعرف ما سيحدث، لأنني أحبه كلاعب وكشخص، فهو يتمتع بعقلية وسلوك رائعين، لكن في النهاية علينا احترام ما يريد القيام به».

وأضاف: «نعرف جميعاً ما الذي يفكر فيه، لكنه بالنسبة لي لا يزال لاعباً مهماً. ليس من السهل العثور على مهاجم آخر مثل ريتشارليسون، لأنه يعرف طريق المرمى ويسجل الأهداف».

وأوضح المدرب الإيطالي: «أي مهاجم جديد قد ينضم إلى الفريق لا نعرف ما الذي سيقدمه، لكن ريتشارليسون سجل 12 هدفاً في الموسم الماضي، ولم يكن ذلك محض صدفة، بل لأنه يمتلك الحس التهديفي».

واختتم تصريحاته قائلاً: «سنتحدث معاً على أي حال، ولا توجد أي مشكلة. إنه شخص رائع، والجميع يحبه داخل الفريق، لأنه يعمل بجدية كل يوم، ولا يمكن أن نوجه إليه أي انتقاد فيما يقدمه داخل الملعب».

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