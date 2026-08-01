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الرياضة رياضة عالمية

ويلبيك مهاجم برايتون ينضم إلى تشيلسي بعمر الـ35

المخضرم داني ويلبيك إلى تشيلسي (رويترز)
المخضرم داني ويلبيك إلى تشيلسي (رويترز)
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ويلبيك مهاجم برايتون ينضم إلى تشيلسي بعمر الـ35

المخضرم داني ويلبيك إلى تشيلسي (رويترز)
المخضرم داني ويلبيك إلى تشيلسي (رويترز)

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم المخضرم داني ويلبيك قادماً من منافسه المحلي برايتون آند هوف ألبيون بعقد يمتد لموسمين.

وسجل ويلبيك (35 عاماً) 14 هدفاً في 40 مباراة خاضها مع برايتون في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وسينضم إلى تشكيلة المدرب تشابي ألونسو خلال جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وقال ويلبيك في بيان: «يشرفني حقاً الانضمام إلى نادٍ بهذا الحجم في وقت يبدو مثيراً للغاية. أعرف بعض اللاعبين بالفعل، وقد أجريت محادثات رائعة مع المدرب وأشعر منذ الآن بهذا الانسجام مع النادي. أشعر بحماس كبير وأنا مستعد لبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، ولجعل كل من في تشيلسي وكذلك الجماهير يشعرون بالفخر».

ويصل المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وآرسنال إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، بعد أن خاض 400 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل ويلبيك مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد، وانضم إلى الفريق الأول في عام 2008 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أليكس فيرغسون، بالإضافة إلى لقبَين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وانضم إلى آرسنال في عام 2014، وسجل 32 هدفاً في 126 مباراة في جميع المسابقات خلال خمس سنوات، قبل أن يقضي موسماً واحداً مع واتفورد. وانتقل إلى برايتون في عام 2020 وأصبح لاعباً أساسياً في النادي الواقع على الساحل الجنوبي.

وسجل ويلبيك 16 هدفاً مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته الدولية التي امتدت لثماني سنوات.

ويستهل تشيلسي، الذي احتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، موسمه الجديد ضيفاً على فولهام يوم 24 أغسطس (آب).

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