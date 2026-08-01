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الرياضة رياضة عالمية

فينيسيوس متحمس للانتقال إلى آرسنال

البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد (أ.ف.ب)
البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد (أ.ف.ب)
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فينيسيوس متحمس للانتقال إلى آرسنال

البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد (أ.ف.ب)
البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد (أ.ف.ب)

يخيِّم الغموض على موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، في ظلِّ وجود رغبة قوية من آرسنال الإنجليزي في التعاقد معه، بينما لم تفلح محاولات تجديد عقده مع النادي الإسباني.

وبحسب صحيفة «The Athletic»، فإنَّ فينيسيوس «متحمس لفرصة» الانضمام إلى آرسنال، الذي يستهدف المهاجم البرازيلي، في السنة الأخيرة من عقده مع ريال مدريد.

ويمتلك اللاعب (26 عاماً) خيارات عدة، تتمثل في تمديد عقده مع النادي المدريدي، أو الرحيل مجاناً في عام 2027، أو الانضمام إلى آرسنال الآن.

ولعب فينيسيوس الموسم الماضي 53 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات سجَّل خلالها 22 هدفاً، وصنع 14 هدفاً.

وبشكل عام لعب النجم البرازيلي 375 مباراة بقميص الريال سجَّل خلالها 128 هدفاً، وأكمل مئويته الأولى في صناعة الأهداف.

مواضيع
الرياضة كرة القدم آرسنال ريال مدريد إسبانيا

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