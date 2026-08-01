فيران توريس يرغب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان

كثف باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه لإيجاد بديل للمهاجم البرتغالي غونزالو راموس الذي انتقل لميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن نادي العاصمة الفرنسية وضع المهاجم الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة، كهدف أساسي لضمه بعدما تألق وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك الأرجنتين في النهائي.

وجاء ذلك بعد أنجح موسم لتوريس مع برشلونة حيث سجل 16 هدفاً وصنع هدفين في 33 مباراة بالدوري الإسباني.

وأوضح (فوت ميركاتو) أن اللاعب يرغب في الانضمام للفريق الفرنسي بعدما أنهى موسمه الخامس في برشلونة الذي انضم إليه قادماً من مانشستر سيتي في 2021.

وتابع أن فيران توريس أبلغ المقربين منه برغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وكذلك أبلغ زملاءه في النادي الكاتالوني الذي يتفهم رغبة مهاجمه في الانتقال مما يفتح الباب للمفاوضات.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن توريس الأسبوع المقبل لإيجاد أفضل حل لإنهاء الصفقة، وفي ظل عدم وجود مفاوضات حالياً بعث برشلونة برسالة طمأنة للطرف الثاني بشأن انفتاحه على المفاوضات.