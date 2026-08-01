وسط تكتم وبالوكالة الشرعية... الضبعان يتقدم لانتخابات اتحاد الكرة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي السابق، تقدم رسمياً بقائمته الانتخابية لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة (2026 - 2030)، وذلك بعد حصوله على 3 تزكيات، بينما قُدم ملف الترشح بواسطة نجله بموجب وكالة شرعية رسمية، التزاماً بما تنص عليه لائحة الانتخابات التي تشترط حضور المرشح شخصياً أو تقديم الطلب عبر وكيل يحمل وكالة معتمدة.

وضمت قائمة الضبعان الانتخابية عبد العزيز الجديع نائباً للرئيس، وعضوية يوسف السليم، ومحمد المشعل، وماجد الغيث، وجيهان المحمود، وإبراهيم الحضيف، ووائل بن راشد، وخالد العماري، وسعد البشري، ومحمد العساف.

وكانت لجنة الانتخابات قد أغلقت، السبت، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة (2026 - 2030)، لتبدأ من الأحد مرحلة فحص وتدقيق ملفات المرشحين والتأكد من استيفائهم الشروط النظامية، والتي تستمر حتى 7 أغسطس (آب)، على أن تُعلن القوائم الأولية للمرشحين يوم 8 أغسطس.

وتتواصل بعدها بقية مراحل العملية الانتخابية؛ إذ تُخصص الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لتقديم الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، قبل أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 وحتى 23 أغسطس، على أن تُعلن نتائجها يوم 24 أغسطس. ويُعد يوم 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب أي مرشح، بينما تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، وتبدأ الحملات الانتخابية من 27 حتى 29 أغسطس، قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لإجراء عملية التصويت، واختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.