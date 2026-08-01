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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قائمة خيمي تقتحم المشهد الانتخابي «السبت»

تضم مجموعة مميزة من الكوادر... وسويسري... وهداف اتحادي سابق 

حاتم خيمي (الشرق الأوسط)
حاتم خيمي (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قائمة خيمي تقتحم المشهد الانتخابي «السبت»

حاتم خيمي (الشرق الأوسط)
حاتم خيمي (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن حاتم خيمي سيتقدم، صباح السبت، رسمياً بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد استكمال قائمته الانتخابية التي تضم 12 عضواً، إلى جانب تعيين عادل البطي أميناً عاماً للقائمة.

وبحسب المعلومات، تضم القائمة إلى جانب خيمي، المحامي خالد أبو راشد، والدكتور سلطان الحربي، والبروفيسور محمد القحطاني، والبروفيسورة فاطمة المؤيد، ومحمد الخليفة، ومحمد القاسم، والدكتور عبدالله النعيم، وعبدالعزيز الرويلي، والكابتن الحسن اليامي، والسويسري جيمي بيريشا، والدكتور حسن خربوش.

قائمة خيمي جاهزة لدخول المشهد الانتخابي (الشرق الأوسط)

وتستند القائمة إلى مزيج من الخبرات الإدارية والقانونية والمالية والفنية والأكاديمية والدولية، إذ يتصدرها خيمي بخبرته كرئيس سابق لنادي الوحدة وأكاديمي وإعلامي، فيما يتولى خالد أبو راشد الجانب القانوني مستنداً إلى خبرته كمحامٍ متخصص في الأنظمة واللوائح الرياضية ورئيس سابق للجنة المحامين بمنطقة مكة.

كما تضم الدكتور سلطان الحربي، المتخصص في السياحة الرياضية واستضافة الأحداث الكبرى، وصاحب الخبرة في ملفات تعظيم العوائد الاقتصادية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034، إلى جانب البروفيسور محمد القحطاني، أستاذ القانون والخبير في الحوكمة والتشريعات المؤسسية، والبروفيسورة فاطمة المؤيد، عميدة كلية علوم الرياضة بجامعة الأميرة نورة، وأحد أبرز الأسماء في تطوير الرياضة النسائية وتأهيل الكوادر الرياضية.

كوادر مميزة تضمها القائمة (الشرق الأوسط)

وتضم القائمة أيضاً محمد الخليفة، الرئيس التاريخي لنادي الخلود وصاحب الخبرة في الاستثمار الرياضي وإدارة المشاريع، ومحمد القاسم، الرئيس السابق لنادي التعاون الذي قاد النادي لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل إلى دوري أبطال آسيا، إضافة إلى الدكتور عبدالله النعيم، المتخصص في إدارة المخاطر المالية والعلاقات الدولية وبناء الشراكات الاستثمارية.

خبرات رياضية ستشكل ثقلاً في قائمة خيمي (الشرق الأوسط)

كما تضم عبدالعزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة السابق، بخبرته في الاستقرار الإداري والعمل المؤسسي، والحسن اليامي، اللاعب الدولي السابق والحاصل على درجة الماجستير في الإدارة الرياضية، والمتخصص في الجوانب الفنية وتطوير المسابقات وشؤون اللاعبين.

واستعان خيمي كذلك بخبرات دولية عبر السويسري جيمي بيريشا، المتخصص في الحوكمة الرياضية والتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى الدكتور المغربي حسن خربوش، الخبير في التطوير الفني وإدارة المنشآت الرياضية وإعداد اللاعبين والفئات السنية، فيما سيتولى عادل البطي مهام الأمين العام للقائمة، مستفيداً من خبرته الإدارية والتنفيذية في القطاع الرياضي.

ومن المنتظر أن يودع خيمي، صباح السبت، ملف ترشحه رسمياً لدى لجنة الانتخابات، إيذاناً بانطلاق المرحلة التالية من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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