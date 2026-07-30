عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يخسر وديته الثالثة أمام الريان القطري

خسر فريق الدرعية السعودي أمام الريان القطري بنتيجة 1 - 2 (نادي الدرعية)
خسر فريق الدرعية السعودي أمام الريان القطري بنتيجة 1 - 2 (نادي الدرعية)
TT
TT

الدرعية يخسر وديته الثالثة أمام الريان القطري

خسر فريق الدرعية السعودي أمام الريان القطري بنتيجة 1 - 2 (نادي الدرعية)
خسر فريق الدرعية السعودي أمام الريان القطري بنتيجة 1 - 2 (نادي الدرعية)

خسر فريق الدرعية السعودي، أمام الريان القطري بنتيجة 1 - 2، في ثالث مبارياته الودية ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.

وسجَّل الفرنسي غايتان هدف الدرعية الوحيد عند الدقيقة 32، بينما شهد اللقاء الظهور الأول للمدافع قاسم لاجامي، والحارس الدولي البوسني نيكولا فاسيلي بقميص الدرعية، بعد انضمامهما إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويواجه الدرعية نظيره العين الإماراتي في مباراته الودية المقبلة يوم 2 أغسطس (آب)، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وتأتي تحضيرات الدرعية استعداداً لمشاركته التاريخية والأولى في الدوري السعودي للمحترفين عقب صعوده عبر الملحق الموسم الماضي.

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غريليش يرد على شائعات استبعاده: ما زلت أتعافى

رياضة عالمية جاك غريليش (رويترز)

غريليش يرد على شائعات استبعاده: ما زلت أتعافى

رد جاك غريليش على ما يُشاع عن استبعاده من قبل الإيطالي إنتسو ماريسكا، المدرب الجديد لفريقه مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)
رياضة عالمية

«الآسيوي» يوبخ «فيفا»: إجراءاتكم الأحادية غير مقبولة

هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الدولي (فيفا) لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
رياضة عالمية راوول أسينسيو (رويترز)
رياضة عالمية

الإصابة تُبعد أسينسيو عن ريال مدريد في بداية الموسم

يغيب مدافع ريال مدريد راوول أسينسيو عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن وصيف بطل الموسم الماضي الخميس.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية سانتياغو كاسترو (رويترز)
رياضة عالمية

الأرجنتيني كاسترو من بولونيا إلى روما

انتقل المهاجم الأرجنتيني الشاب سانتياغو كاسترو من بولونيا الإيطالي إلى منافسه المحلي روما، وفق ما أعلن نادي العاصمة المشارِك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية اتحاد اللاعبين الأسترالي قال نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الشفافية المحيط بهذا المقترح (د.ب.أ)
رياضة عالمية

اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا: كأس العالم ليست للبيع

انضم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا، الخميس، إلى الأصوات المنتقدة لخطة الاتحاد الدولي (فيفا) لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (سيدني (أستراليا) )