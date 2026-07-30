الدرعية يخسر وديته الثالثة أمام الريان القطري

خسر فريق الدرعية السعودي، أمام الريان القطري بنتيجة 1 - 2، في ثالث مبارياته الودية ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.

وسجَّل الفرنسي غايتان هدف الدرعية الوحيد عند الدقيقة 32، بينما شهد اللقاء الظهور الأول للمدافع قاسم لاجامي، والحارس الدولي البوسني نيكولا فاسيلي بقميص الدرعية، بعد انضمامهما إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويواجه الدرعية نظيره العين الإماراتي في مباراته الودية المقبلة يوم 2 أغسطس (آب)، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وتأتي تحضيرات الدرعية استعداداً لمشاركته التاريخية والأولى في الدوري السعودي للمحترفين عقب صعوده عبر الملحق الموسم الماضي.