اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا: كأس العالم ليست للبيع

انضم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا، اليوم الخميس، إلى الأصوات المنتقدة لخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم وغيرها من البطولات، عادّاً أن الهيئة الحاكمة للعبة تمارس ضغوطاً على الاتحادات الأعضاء للموافقة على المقترح، رغم تجاهله اللاعبين والمشجعين الذين يصنعون القيمة الحقيقية لهذه المسابقات.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا إن كرة القدم تقف أمام معركة مصيرية للحفاظ على جوهرها، مع تنامي نفوذ المصالح التجارية في كبرى مسابقاتها.

وقال الاتحاد في بيان شديد اللهجة: «نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الشفافية المحيط بهذا المقترح، وعدم وجود أي تشاور جاد مع الأطراف التي تولد القيمة التي يسعى (فيفا) إلى استثمارها، وهم اللاعبون والمشجعون».

وأضاف: «في وقت تحتاج فيه كرة القدم بشدة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، تثير مقترحات بهذا الحجم تساؤلات جوهرية حول من يدير هذه الرياضة ولصالح مَن».

وتابع: «هذه البطولات لا ينبغي أن تكون معروضة للبيع».

وتتسق مواقف الاتحاد الأسترالي مع انتقادات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، الذي حذر هذا الأسبوع من أن المقترح قد يعيد تشكيل الحوافز التي تقوم عليها البطولات التي يتنافس فيها اللاعبون ويبنون مسيراتهم الاحترافية، بصورة يصعب التراجع عنها.

وتتضمن خطة «فيفا» إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة له، مع طرح حصص أقلية لمستثمرين من القطاع الخاص بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، إلى جانب وعود بزيادة كبيرة في التمويل المخصص للاتحادات الأعضاء.

وقالت معظم الاتحادات القارية وعدد كبير من الاتحادات الوطنية إنها فوجئت بالمقترح، فيما يبقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجهة الوحيدة التي أعلنت رفضها له بشكل قاطع.

وقال رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، في مقطع فيديو نشر أمس الأربعاء، إن المقترح غير ملزم ولا يزال في مرحلة المشاورات الأولية.

وعرض إنفانتينو على الاتحادات الأعضاء الحصول على 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر (أيلول)، ضمن حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار ستصبح متاحة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2027.

أما في حال رفض المقترح، فستقتصر الحزمة على 2.7 مليار دولار كما كان مطروحاً سابقاً، أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.

وانتقد اتحاد اللاعبين الأسترالي الجدول الزمني المقترح لاعتماد الخطة. وقال: «نشعر بالقلق أيضاً إزاء الضغوط التي تتعرض لها الاتحادات الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، للنظر في هذا المقترح بصورة عاجلة، رغم ما قد يترتب عليه من تبعات عميقة ودائمة على ملكية وإدارة أبرز مسابقات كرة القدم».

ورفض الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إبداء موقف نهائي من المقترح، مؤكداً أنه طلب مزيداً من التفاصيل من «فيفا» لإجراء تقييم دقيق لتداعياته الاستراتيجية والتجارية والإدارية.

ويعتزم «فيفا» عرض المقترح على جمعيته العمومية التي تضم 211 اتحاداً للتشاور، قبل إحالته إلى مجلسه لاتخاذ القرار النهائي.

ورغم معارضة «يويفا»، فإن التكتل الأوروبي الذي يضم 55 اتحاداً لا يتبنى موقفاً موحداً من الخطة، إذ قال رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم إنه يرى «أثراً إيجابياً» في توجهات «فيفا».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي (كاف) الأسبوع المقبل لدراسة المقترح، في حين لم يصدر حتى الآن أي موقف علني من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) أو اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، أصغر الاتحادات القارية الستة ويضم 11 عضواً.