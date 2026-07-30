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الإصابة تُبعد أسينسيو عن ريال مدريد في بداية الموسم

راوول أسينسيو (رويترز)
راوول أسينسيو (رويترز)
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الإصابة تُبعد أسينسيو عن ريال مدريد في بداية الموسم

راوول أسينسيو (رويترز)
راوول أسينسيو (رويترز)

يغيب مدافع ريال مدريد راوول أسينسيو عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن وصيف بطل الموسم الماضي الخميس.

وأكد النادي، في بيان أن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى، مشيراً إلى أن موعد عودته سيتحدد وفق تطور حالته واستجابته للعلاج.

وجاء في البيان: «بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد للاعبنا راوول أسينسيو، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى، وحالته قيد المتابعة».

ووفقاً لتقارير صحافية إسبانية، فإن قلب الدفاع البالغ من العمر 23 عاماً سيغيب ما بين أربعة وستة أسابيع.

خاض أسينسيو 34 مباراة ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي مع الفريق الملكي وسجل خلالها هدفين.

وشارك أسينسيو في الشوط الأول من المباراة الودية أمام ليغانيس الثلاثاء في مدينة فالديبيباس، قبل أن يتعرض للإصابة.

ويستهل ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد - القديم البرتغالي جوزيه مورينيو، موسمه بمواجهة إسبانيول في 22 أغسطس (آب)، قبل أن يستضيف ريال سوسييداد في 26 منه وملقة في 30 منه.

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