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بري: الجيش محط آمال اللبنانيين في حماية السيادة وتحرير الأرض

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
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بري: الجيش محط آمال اللبنانيين في حماية السيادة وتحرير الأرض

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في بيان اليوم (الخميس)، بمناسبة الأول من أغسطس (آب) (عيد الجيش اللبناني)، إن الجيش هو «محط آمال اللبنانيين في حماية السيادة وتحرير الأرض، وهو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن».

وقال بري: «واحد وثمانون عاماً، ويبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يختبر ولا يختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، دفاعاً عن لبنان الوطن الواحد الموحَّد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار »، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف أن «الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين، هو منهم ولهم ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان، وصون الاستقرار والسلم الأهلي».

وتابع بري: «لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائداً وضباطاً ورتباء وجنود وشهداء وجرحى تحية اعتزاز وتقدير. بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه».

يُذكر أن لبنان تسلَّم إدارة القوات العسكرية اللبنانية في الأول من أغسطس في عام 1945، وقد تم تكريس هذا اليوم عيداً وطنياً للجيش.

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