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الاقتصاد

السوق السعودية تنهي الأسبوع على استقرار

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
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السوق السعودية تنهي الأسبوع على استقرار

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تعاملات الخميس على استقرار شبه تام، بعدما ارتفع بنقطتين فقط ليغلق عند 10769 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار).

وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين مستوى أعلى بلغ 10824 نقطة، وأدنى عند 10741 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم «أكوا باور» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 192.10 ريال (51.23 دولار)، بينما سجلت أسهم «بي إس إف» و«البحري» و«الصناعات الكهربائية» و«مجموعة إم بي سي» و«الدوائية» و«علم» و«إس تي سي» و«المطاحن الحديثة» مكاسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وصعد سهم «بترورابغ» بنسبة 4 في المائة إلى 15.92 ريال (4.25 دولار)، بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من عام 2026.

في المقابل، تراجعت أسهم «سابك» و«الحفر العربية» و«جبل عمر» و«الأبحاث والإعلام» و«سدافكو» و«المملكة» و«السعودي الألماني» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» قائمة الخاسرين، بعدما هبط 6 في المائة إلى 22.11 ريال (5.90 دولار)، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.

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