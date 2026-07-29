أرباح «stc» ترتفع 6.3 % في النصف الأول بدعم نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية

سجلت مجموعة «إس تي سي (stc)» نمواً في صافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدعومة بارتفاع الإيرادات وتحسن الأرباح التشغيلية، في وقت واصلت فيه المجموعة توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026 ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.11 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، بينما نما إجمالي الربح بنسبة 5.3 في المائة إلى 19.64 مليار ريال (5.24 مليار دولار).

وارتفع الربح التشغيلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 7.8 في المائة، ليبلغ 7.77 مليار ريال (2.07 مليار دولار)، بينما نما الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 5.5 في المائة إلى نحو 12.97 مليار ريال (3.46 مليار دولار).

وتجاوز صافي ربح المجموعة خلال الربع الثاني توقعات المحللين بنسبة 4 في المائة، وفقاً لما ذكرته الشركة.

توزيعات نقدية

وأعلنت «stc» توزيع أرباح نقدية بواقع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الثاني من عام 2026، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، ليبلغ إجمالي المبلغ الموزع على المساهمين 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc»، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج المالية للنصف الأول أظهرت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً وتقدماً متواصلاً في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، معتبراً أن هذا الأداء يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة ومرونته ومتانة مركزها المالي، بما يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف أن المجموعة سجلت أداءً مالياً متصاعداً خلال النصف الأول، مع نمو صافي الربح بنسبة 6.3 في المائة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة للفترة الحالية والمماثلة من العام السابق، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة أسهم في ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 5.5 في المائة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc» المهندس عليان الوتيد (الشرق الأوسط)

توسيع الأداء

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت المجموعة توسيع قاعدة عملائها وشبكاتها، إذ بلغ عدد عملاء الهاتف المحمول لدى «stc» في السعودية 30.3 مليون عميل بنهاية النصف الأول، بزيادة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفع عدد عملاء الهاتف الثابت بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 6.1 مليون عميل.

كما ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس (5G) إلى 12.12 ألف برج، بينما زاد عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 5.2 في المائة، ليصل إلى 3.87 مليون منزل، في مؤشر على استمرار الطلب على خدمات المجموعة وتوسع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية الداعمة للنمو المستقبلي.

وخلال موسم الحج، واصلت «stc» دورها ممكناً رقمياً لخدمة ضيوف الرحمن، عبر منظومة متكاملة من خدمات الاتصال والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسهم في استيعاب الارتفاع القياسي في حركة البيانات، مع الحفاظ على جاهزية الشبكة واستمرارية الخدمات الرقمية في المشاعر المقدسة.

شراكات استراتيجية

وفي إطار توسيع حضورها في البنية التحتية الرقمية، وقعت المجموعة اتفاقية مع «روشن» لتطوير بنية تحتية محايدة لشبكة الألياف الضوئية للمراحل المقبلة من مجتمع «سدرة» في الرياض.

وبموجب الاتفاقية، تتولى «stc» بناء وتنفيذ شبكة ألياف تتيح لمختلف مقدمي خدمات الاتصالات تقديم خدماتهم عبر بنية تحتية مشتركة، في خطوة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية ودعم المشاريع السكنية الكبرى في المملكة.

كما مددت المجموعة مذكرة التفاهم الموقعة مع «هيوماين» (HUMAIN) لتأسيس مشروع مشترك من خلال شركة «center3»، التابعة للمجموعة. وقالت إن تمديد المذكرة يعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية، ويتيح للطرفين استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية والمفاوضات المتبقية تمهيداً لإتمام اتفاقية المشروع المشترك.

وفي مجال الاتصالات الفضائية، حققت المجموعة تقدماً في شراكتها الاستراتيجية مع «AST SpaceMobile»، الهادفة إلى تقديم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الاتصال المباشر بالأجهزة الذكية.

الأعمال الرقمية

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بـ«STC Bank»، مع نمو أعمال البنك من خلال توسيع قاعدة العملاء وارتفاع محفظة الودائع والاستثمارات، ما انعكس على نمو الإيرادات وتعزيز الربحية، في ظل تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة.

وفي خطوة أخرى ضمن استراتيجيتها الرقمية، أطلقت المجموعة «سحابة stc» المدعومة بتقنية «Oracle Alloy»، بوصفها أول حل سحابي سيادي في المملكة، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز سيادة البيانات.

وتجمع المنصة، وفقاً للمجموعة، بين التقنيات العالمية والتشغيل والحوكمة المحليين بالكامل، مع الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة، في إطار توجه «stc» لتوسيع محفظة حلولها الرقمية وتعزيز حضورها في سوق الخدمات السحابية.

الاستدامة

وعلى صعيد الاستدامة، أصدرت المجموعة تقريرها السنوي السابع للاستدامة لعام 2025، الذي يستعرض تقدمها في مجالات العمل البيئي وتنمية الكوادر البشرية والحوكمة وممارسات الأعمال المسؤولة، فيما حققت تصنيف «AA» في تقييم «MSCI ESG» لعام 2025.

كما واصلت المجموعة دعم المحتوى المحلي من خلال برنامج «روافد»، وحصدت المركز الأول للعام الثالث على التوالي في جائزة المحتوى المحلي للشركات الكبرى، التي تنظمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بعدما بلغت نسبة المحتوى المحلي لديها 50.69 في المائة.

وحافظت «stc» على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، إذ أكدت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف المجموعة عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت «موديز» تصنيفها عند «Aa3» مع نظرة مستقرة، ووكالة «تصنيف» عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وترى المجموعة أن هذه التصنيفات تعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على مواصلة الاستثمار والتوسع في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.