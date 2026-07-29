أرباح «أميركانا» ترتفع 59.2 في المائة في النصف الأول من 2026

ارتفعت أرباح شركة «أميركانا للمطاعم العالمية»، المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم، بنسبة 59.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 552 مليون ريال (147 مليون دولار)، مقارنة مع 346 مليون ريال (92 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو الإيرادات والانضباط في إدارة التكاليف، إلى جانب اتساع هامش صافي الربح بنحو 320 نقطة أساس، مدعوماً بالرافعة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع المبيعات، وتحسن كفاءة إدارة تكاليف المطاعم والمصاريف العامة، فضلاً عن تحسن اقتصاديات وحدة التوصيل إلى المنازل.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم «أميركانا للمطاعم العالمية» بنسبة 6.22 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 2.22 ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 12.1 في المائة إلى 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 4.5 مليار ريال (1.20 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بدعم من نمو المبيعات المماثلة بنسبة 6.3 في المائة، واستمرار التوسع في شبكة المطاعم. كما أسهمت العروض الملائمة للأسواق المحلية، والابتكار في المنتجات، والحملات التسويقية والشراكات مع صنّاع المحتوى في تعزيز أداء المبيعات.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 40.5 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتبلغ 315 مليون ريال (84 مليون دولار)، مقارنة مع 224 مليون ريال (60 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن نمو أرباح الربع الثاني جاء مدعوماً بارتفاع الإيرادات، والضبط الفعّال للتكاليف، والاستفادة من الرافعة التشغيلية للتكاليف الثابتة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 11.1 في المائة إلى 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، مقارنة مع 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025، مدفوعة بالأداء القوي للمبيعات المماثلة واستمرار التوسع في محفظة المطاعم، بما يعكس زخماً قوياً في الأعمال.