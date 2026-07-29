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الاقتصاد

«سابك» تقلص خسائرها 80 % إلى 222 مليون دولار في الربع الثاني

الرئيس التنفيذي: برنامج التحول حقق 547 مليون دولار من التحسينات التشغيلية

موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
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«سابك» تقلص خسائرها 80 % إلى 222 مليون دولار في الربع الثاني

موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

بدأت خطوات إعادة هيكلة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تنعكس على نتائجها المالية، مع تقليص الخسائر الفصلية بنحو 80 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت واصلت فيه الشركة الحفاظ على توزيعاتها النقدية للمساهمين بقيمة 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).

وسجلت الشركة صافي خسارة عائدة لمساهمي الشركة قدرها 833 مليون ريال (222 مليون دولار)، مقارنة بخسارة بلغت 4.07 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة إلى الخسارة، مقارنة بصافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال (3.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

تراجع الخسائر بدعم انخفاض المخصصات

وقالت «سابك»، في بيان إلى السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء، إن تراجع الخسائر على أساس سنوي يعود، بشكل رئيسي، إلى انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمقدار 3.79 مليار ريال (1.01 مليار دولار)، نتيجة تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول، خلال الربع المماثل من العام الماضي، مرتبطة بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة.

وأضافت أن نتائج المشروعات المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة تحسنت بمقدار 732 مليون ريال (195 مليون دولار)، مدعومة بعدم تكرار انخفاضات استثمارات حقوق ملكية في أوروبا كانت قد سُجلت في الفترة المقارنة، وهي بنود غير نقدية بطبيعتها.

كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 380 مليون ريال (101 مليون دولار)، نتيجة عدم تكرار أثر التقييم العادل لأدوات المشتقات في حقوق الملكية المسجل خلال الربع المماثل من العام السابق.

أحد مصانع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» (واس)

الإيرادات تتراجع إلى 6.6 مليار دولار

في المقابل، تأثرت النتائج بانخفاض إجمالي الربح بنحو 1.87 مليار ريال، نتيجة تراجع الإيرادات.

وبلغت إيرادات الشركة، خلال الربع الثاني، 24.81 مليار ريال (6.62 مليار دولار)، مقارنة مع 26.15 مليار ريال (6.97 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت «سابك» أنها واصلت الاستفادة من ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، ما أسهم في الحد من تأثير انخفاض الكميات المبيعة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وخلال النصف الأول من عام 2026، تراجعت خسائر «سابك» بنسبة 84.5 في المائة إلى 820 مليون ريال (219 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 5.28 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

الفقير: أداء تشغيلي قوي رغم التحديات

وقال فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، إن الشركة حققت أداء تشغيلياً قوياً ومرناً، خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن الشركة واصلت التركيز على الانضباط التشغيلي وتحسين محفظة الأعمال وتنفيذ برنامجها التحولي؛ بهدف تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأشار الفقير إلى أن «سابك» طرحت 32 حلاً لمنتجات جديدة، خلال النصف الأول من العام، كما وقَّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سير» للسيارات الكهربائية؛ لتعزيز التعاون وتطوير حلول مبتكرة تدعم المحتوى المحلي.

برنامج التحول

وأوضح الفقير أن برنامج التحول حقق 547 مليون دولار من التحسينات التشغيلية، خلال النصف الأول من عام 2026، مع استمرار العمل نحو تحقيق المستهدَف التراكمي البالغ 3 مليارات دولار، بحلول عام 2030.

وأضاف أن عمليات التخارج المعلَنة سابقاً من أعمال البتروكيماويات الأوروبية وأعمال اللدائن الهندسية في أوروبا والأميركتين تسير وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أشار إلى توصل الشركة إلى اتفاق بشأن الشروط الرئيسية لدمج حصص الملكية في شركتي «ساب تانك» و«كيم تانك»، عبر صفقة مبادلة أسهم، بانتظار استكمال الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق الأخرى.

وقال إن الصفقة من المتوقع أن تُعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم تأسيس كيان وطني رائد في الخدمات اللوجستية لقطاع البتروكيماويات.

التوسع في الصين والنمو بآسيا

موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقال الفقير إن مشروع «مجمع سابك فوجيان» في الصين يواصل التقدم وفق الخطة، ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأضاف أن مصنع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر (MTBE) في السعودية نجح في إنتاج مليون طن متري، بما يعكس قدرات الشركة التقنية وحضورها في قطاع التصنيع.

كما أشار إلى توقيع اتفاقية تطوير مشروع مع شركة «رونغشنغ بتروكيميكال» لإنتاج كيماويات متقدمة تستهدف تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الآسيوية.

توزيعات نقدية بقيمة 880 مليون دولار

وأعلنت «سابك» موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بإجمالي 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، بواقع 1.10 ريال للسهم، بما يعادل 11 في المائة من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة إن أحقّية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 11 أغسطس (آب) 2026، والمقيدين في سِجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح في الأول من سبتمبر (أيلول) 2026.

وأكدت «سابك» أن قرار التوزيعات يعكس نهجاً متوازناً في تخصيص رأس المال يهدف إلى الحفاظ على توزيعات أرباح تنافسية للمساهمين، مع المحافظة على المرونة المالية اللازمة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز القيمة طويلة الأجل.

وتراجع سهم «سابك» في التداولات الصباحية بنسبة 3.12 في المائة إلى 49.70 ريال، عقب إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح.

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