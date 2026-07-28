«ميتا» و«بلاك روك» تطلقان مشروع مراكز بيانات بـ14 مليار دولار في تكساس

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، بالتعاون مع «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، يوم الثلاثاء، تأسيس مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مجمع لمراكز البيانات في مدينة إل باسو بولاية تكساس، بتكلفة تطويرية تُقدر بنحو 14 مليار دولار.

ودفعت المنافسة المحتدمة لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي عمالقة التكنولوجيا إلى اللجوء إلى إصدار سندات دين بعشرات المليارات من الدولارات، أو البحث عن تمويل خارجي من مؤسسات استثمارية كبرى مثل «بلاك روك»، في ظل الارتفاع غير المسبوق في حجم الاستثمارات المطلوبة، وفق «رويترز».

وقالت «ميتا» إن الصناديق التي تديرها «بلاك روك» ستستحوذ على 80 في المائة من أسهم المشروع، فيما ستحتفظ الشركة بالنسبة المتبقية البالغة 20 في المائة. وسيُموَّل جزء من استثمار «بلاك روك» عبر قروض بقيمة 12.5 مليار دولار، في حين ستحصل «ميتا» على توزيعات بقيمة مليار دولار لضمان توافق هيكل الملكية.

وأضافت الشركة أنها ستسهم بأراضٍ وأصول قيد الإنشاء تُقدر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار، بينما ستقدم «بلاك روك» مساهمة نقدية تقارب 4.9 مليار دولار.

وكانت الشركة المالكة لـ«فيسبوك» قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع لإنشاء مركز بيانات في إل باسو بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار، بالقرب من الحدود بين ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، ضمن شبكة تضم 28 مركز بيانات قيد التشغيل أو الإنشاء في الولايات المتحدة.

وصُمم مجمع مراكز البيانات، الذي لا يزال قيد الإنشاء، لتوفير قدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، وهي قدرة أساسية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى «ميتا» وأعمالها الأساسية، على أن يبدأ تشغيله في عام 2028.

كما أعلنت «ميتا» خططاً لاستثمار 600 مليار دولار في بناء مراكز بيانات بحلول عام 2028، بهدف تسريع تطوير تقنيات «الذكاء الخارق الشخصي»، التي تعوّل عليها لتوليد مصادر جديدة للإيرادات، من بينها تطبيق «ميتا للذكاء الاصطناعي»، وأدوات الإعلانات التي تحول الصور إلى مقاطع فيديو، إلى جانب النظارات الذكية.

وتعمل الشركة أيضاً على إنشاء عدد من مراكز البيانات العملاقة بقدرة غيغاواط في أنحاء الولايات المتحدة، من بينها مشروع في منطقة ريفية بولاية لويزيانا، تتوقع أن يتوسع مستقبلاً إلى قدرة حوسبة تبلغ 5 غيغاواط، مع ارتفاع إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50 مليار دولار.

وتراجعت أسهم «ميتا» بنحو 10 في المائة منذ بداية العام، في ظل ازدياد تدقيق المستثمرين في تكاليف توسع الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها المالية للربع الثاني في 29 يوليو (تموز).

وقدمت «مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان سيكيوريتيز» الاستشارات المالية لشركة «ميتا» في هذه الصفقة.