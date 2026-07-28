شركة نرويجية تستأنف إنتاج النفط من حقلين في كردستان العراق

قالت شركة «دي إن أو» النرويجية في بيان، الثلاثاء، إنها بدأت في الأسابيع القليلة الماضية استئناف الإنتاج من حقلي طاوكي وبشكابير للنفط في إقليم كردستان العراق.

وأوقفت الشركة عمليات الإنتاج والحفر مؤقتاً في كردستان كإجراء احترازي بعدما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط).

وذكرت «دي إن أو»، الثلاثاء، أنها بدأت الإنتاج من حقل طاوكي يوم 28 يونيو (حزيران) ومن حقل بيشكابير في 11 يوليو (تموز).

وتعتمد سرعة زيادة الإنتاج على أداء الآبار والمنشآت السطحية التي أُغلقت مدة طويلة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وبلغ صافي الإنتاج في كردستان خلال الربع الثاني 273 ألف برميل من المكافئ النفطي بانخفاض عن 39600 برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الأول من العام الحالي و56070 برميلاً من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثاني من العام الماضي.