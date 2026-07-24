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انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق

تصاعد الدخان بعد سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية بالقرب من مطار أربيل... العراق 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بعد سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية بالقرب من مطار أربيل... العراق 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق

تصاعد الدخان بعد سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية بالقرب من مطار أربيل... العراق 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بعد سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية بالقرب من مطار أربيل... العراق 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الجمعة، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقط خمس طائرات مسيّرة مفخخة فوق أربيل، كبرى مدن الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، والتي تعرّضت لهجمات متكررة منذ استئناف الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أفاد في وقت سابق بسماع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي، الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي، في شمال العراق.

وسُمعت الانفجارات بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، فيما شوهدت سُحب من الدخان تتصاعد قرب المطار وطائرات مسيّرة تحلّق فوق المدينة، بحسب المراسل.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان «بين الساعة 9:32 و9:45 صباحاً (الجمعة)، تمكنت قوات التحالف من إسقاط خمس طائرات مسيّرة مفخخة في سماء أربيل».

وأضاف البيان: «لحسن الحظ لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية».

وتعرّضت أربيل منذ تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، حمّلت السلطات الكردية طهران مسؤوليتها.

وتضم المدينة مجمعاً رئيسياً للقنصلية الأميركية، كما ينتشر قرب مطارها جنود من التحالف الدولي.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط)، استهدفت إيران وفصائل عراقية موالية لها مواقع في إقليم كردستان.

لكن هذه الفصائل لم تعلن مسؤوليتها عن أي هجمات جديدة منذ تجدد النزاع في المنطقة.

ويؤوي إقليم كردستان أيضاً معارضين أكراداً إيرانيين في المنفى، سبق أن استهدفتهم هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة نُسبت إلى إيران.

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