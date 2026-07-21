إسقاط 3 مسيّرات محمّلة بمتفجرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق

أفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» للأنباء، بسقوط 3 طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق.
واستؤنفت الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد تعليق مؤقت على خلفية إسقاط المسيّرات.
أفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» للأنباء، بسقوط 3 طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق.
واستؤنفت الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد تعليق مؤقت على خلفية إسقاط المسيّرات.
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