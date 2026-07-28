أسواق الخليج تتراجع ترقباً لقرار «الفيدرالي» ومحادثات واشنطن وطهران

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وتطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما قدمت نتائج الشركات دعماً محدوداً للأسواق.

ويترقب المستثمرون اجتماع «الفيدرالي» الذي يختتم أعماله الأربعاء؛ إذ تشير أداة «فيد ووتش» إلى احتمال يبلغ 62 في المائة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل 38 في المائة لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، مقارنة مع 16 في المائة قبل أسبوع. كما تسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 81 في المائة لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر (أيلول).

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنحو 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة، وسهم «معادن» بنسبة 1.2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «زين السعودية» بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلان الشركة نمو أرباح الربع الثاني بأكثر من 60 في المائة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من هبوط سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة متأثراً بتراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.8 في المائة.

كما ارتفع سهم «فيرتيغلوب» بأكثر من 1 في المائة بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية بشكل قوي.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن تجري «محادثات جيدة» مع إيران، وإن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع لا يزال ممكناً، ولكنه حذر من استئناف الضربات الأميركية إذا فشلت المفاوضات، بينما أكدت طهران أنها سترد على أي هجمات جديدة.