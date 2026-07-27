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الاقتصاد

أرباح «مجموعة تداول» الفصلية تتراجع 4 % إلى 24.6 مليون دولار

رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (أ.ف.ب)
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أرباح «مجموعة تداول» الفصلية تتراجع 4 % إلى 24.6 مليون دولار

رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجع صافي أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنسبة 4.26 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 92.1 مليون ريال (24.6 مليون دولار)، مقارنة مع 96.2 مليون ريال (25.7 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة المعلنة، الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 65.6 في المائة على أساس ربعي، مقارنة مع 55.6 مليون ريال (14.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح على أساس سنوي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء.

وسجَّلت المجموعة إيرادات تشغيلية بلغت 322.6 مليون ريال (86 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 318.9 مليون ريال (85 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 1.2 في المائة.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات جاء نتيجة مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو وتنويع مصادر الدخل؛ ما أسهم في ارتفاع إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 13.7 في المائة، إلى جانب نمو إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 4.2 في المائة.

وخلال النصف الأول من عام 2026، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 31.87 في المائة إلى 147.7 مليون ريال (39.4 مليون دولار)، مقارنة مع 216.8 مليون ريال (57.8 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.

وفي قطاع أسواق المال، تراجعت الإيرادات بنسبة 13.8 في المائة خلال النصف الأول لتصل إلى 170.2 مليون ريال (45.4 مليون دولار)، متأثرة بانخفاض متوسط قيمة الأسهم المتداولة يومياً بنسبة 9.1 في المائة، رغم الدعم الذي وفره نمو إيرادات خدمات العضوية بنسبة 23.5 في المائة.

أما قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات، فارتفعت إيراداته بنسبة 11.8 في المائة إلى 133.3 مليون ريال (35.5 مليون دولار)، بدعم من نمو إيرادات خدمات الاستضافة في مراكز البيانات وارتفاع إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.

وفي قطاع خدمات ما بعد التداول، انخفضت الإيرادات بنسبة 5.1 في المائة إلى 313.6 مليون ريال (83.6 مليون دولار)، نتيجة تراجع متوسط قيمة الأسهم المتداولة يومياً، مع تعويض جزئي من نمو إيرادات خدمات التسجيل بنسبة 9.8 في المائة.

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