انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في أميركا إلى أدنى مستوى منذ 1983

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.7 مليون برميل إلى 307.7 مليون الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار) 1983.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لسحب 172 مليون برميل من المخزونات لتهدئة الأسعار.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت مارس الماضي أنها ستُفرج عن 400 مليون برميل، وهو أكبر حجم إفراج من نوعه في تاريخ الوكالة، من خلال الدول الأعضاء.

وجاءت هذه التحركات بعد ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية تخطت 120 دولاراً للبرميل، جراء تصاعد وتيرة حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.