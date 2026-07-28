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كاتس يأمرالقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها في الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
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كاتس يأمرالقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها في الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية، بحسب ما ورد في بيان صادر عنه.

وأمر كاتس الجيش بالاستعداد للسيطرة على مخيم آخر للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة من الحوادث الدامية التي وقعت في المنطقة الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يدعوت أحرنوت».

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أفاد يوم الجمعة الماضي، بأنه يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

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