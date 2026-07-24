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شؤون إقليمية

نتنياهو يلتقي ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء

ترمب يتحدث مع نتنياهو خلال اجتماع بالبيت الأبيض في أبريل 2025 (رويترز)
ترمب يتحدث مع نتنياهو خلال اجتماع بالبيت الأبيض في أبريل 2025 (رويترز)
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نتنياهو يلتقي ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء

ترمب يتحدث مع نتنياهو خلال اجتماع بالبيت الأبيض في أبريل 2025 (رويترز)
ترمب يتحدث مع نتنياهو خلال اجتماع بالبيت الأبيض في أبريل 2025 (رويترز)

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل.

وقال المكتب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في إطار الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء الرئيس ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء، وسيحضر مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام، صديق إسرائيل»، مشيراً إلى أنه سيغادر إلى واشنطن، الاثنين.

وتُوفي غراهام، هذا الشهر، عن عمر ناهز 71 عاماً، على أثر ما وصفه مكتبه بأنه «مرض قصير ومفاجئ». وعُرف السيناتور الجمهوري بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبعلاقته الوثيقة مع نتنياهو.

ونعى نتنياهو غراهام، وقال: «سارة (زوجة نتنياهو) وأنا نشعر بالألم مع الشعب الأميركي على فقدان صديقنا العزيز، السيناتور ليندسي غراهام».

وأضاف: «في لقائنا الأخير قلت إن ليندسي صديق كبير لإسرائيل وصديق عزيز لي، وليس لدينا صديق أفضل منه».

واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرصة المشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، لتكرار طلبه لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واللقاء سيكون السادس بين نتنياهو وترمب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي. وتربط الرجلَين علاقة وثيقة، وقد وصف نتنياهو ترمب بأنه «أكبر صديق لإسرائيل في البيت الأبيض».

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظلّ تصاعد التوتّرات بين الطرفين إزاء مسار الحرب مع إيران.

وتدهورت العلاقة بين ترامب ونتنياهو في الفترة الأخيرة عقب توصّل الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بأن نتنياهو يسعى منذ أسابيع إلى لقاء ترمب، مما أثار تكهّنات بشأن خلافات بين الرجلين.

وتأتي زيارة نتنياهو للبيت الأبيض بعد بضعة أيام من استقبال الرئيس الأميركي نظيره اللبناني جوزيف عون في سياق الجهود الأميركية، لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» ونزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وتمحور اللقاء مع عون على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان الذي تطالب السلطات اللبنانية به، في سياق تنفيذ اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل برعاية واشنطن.

ومن المرتقب أن يتطرّق ترمب إلى الملّف اللبناني مع نتنياهو، فضلاً عن مسار الحرب على طهران التي اندلعت بضربات أميركية-إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

كما تأتي زيارة نتنياهو بعد تسعة أشهر من زيارة قام بها ترمب للقدس في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، اجتمع فيها برئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار المفاوضات التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

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