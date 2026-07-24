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شؤون إقليمية

مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي بالضفة الغربية

أشخاص يبكون على جثمان رجل فلسطيني قُتل في هجوم على مستشفى بنابلس بالضفة الغربية - 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
أشخاص يبكون على جثمان رجل فلسطيني قُتل في هجوم على مستشفى بنابلس بالضفة الغربية - 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي بالضفة الغربية

أشخاص يبكون على جثمان رجل فلسطيني قُتل في هجوم على مستشفى بنابلس بالضفة الغربية - 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
أشخاص يبكون على جثمان رجل فلسطيني قُتل في هجوم على مستشفى بنابلس بالضفة الغربية - 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

قُتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي الجمعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، جراء إطلاق نار في قرية تل.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مدنيّين إسرائيليين تعرّضوا للاستهداف قبل أن ترد القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المهاجمين.

وقُتل إسرائيلي يبلغ نحو 30 عاماً، وجُرح اثنان آخران يبلغان نحو 20 عاماً بالرصاص، وتم إجلاؤهما عبر مروحية وحالة أحدهما خطرة، وفق ما أفادت خدمة الإسعاف «نجمة داوود الحمراء».

وذكر صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» أن حواجز أقيمت في المكان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار في اتجاه المهاجمين أثناء فرارهم.

أفراد من قوات الأمن وسيارات إسعاف في موقع هجوم على مشارف قرية تل بالضفة الغربية المحتلة - 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، أن حكومته ستتحرك «بحزم ضد الإرهابيين ومحرّضيهم».

وأوضح أنه سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين الأمنيين من أجل «بحث سبل الرد على الهجوم الدامي».

ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الجيش، إلى التحرك «بقبضة من حديد» ضد «قرية القتلة ومحيطها»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب بغزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

الجيش الإسرائيلي يستعدّ لعملية عسكرية واسعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استعداده لتنفيذ عملية واسعة «لمكافحة الإرهاب» في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب مقتل إسرائيلي و4 فلسطينيين في المنطقة.

وقال الجيش في بيان: «عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في وقت سابق اليوم بمنطقة تل، يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.

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أخبار إسرائيل الضفة الغربية بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

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