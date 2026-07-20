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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: لن يتم توقيف نتنياهو خلال وجوده في أميركا

توعّد إيران بأن تدفع الثمن «أضعافاً» مقابل كل جندي أميركي يُقتل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بإصبعه نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما في نادي مارالاغو التابع لترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية يوم 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بإصبعه نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما في نادي مارالاغو التابع لترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية يوم 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
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ترمب: لن يتم توقيف نتنياهو خلال وجوده في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بإصبعه نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما في نادي مارالاغو التابع لترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية يوم 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بإصبعه نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما في نادي مارالاغو التابع لترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية يوم 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يُلقى القبض عليه في أثناء زيارته للولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «لن يُعتقل بنيامين نتنياهو، بأي شكل من الأشكال، في أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأميركية. إنه يُحارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قتلت مؤخراً 52 ألف متظاهر بريء، وأمضت السنوات الـ47 الماضية في قتل الجنود الأميركيين وغيرهم».

وأضاف ترمب: «الوحيدون الذين يجب اعتقالهم هم من قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، وهو أمر كان ينبغي على الرؤساء السابقين معالجته منذ سنوات!».

«إيران ستدفع الثمن أضعافاً»

وتوعد ترمب إيران، الاثنين، بأن تدفع الثمن «أضعافاً» مقابل كل جندي أميركي يُقتل، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في نهاية الأسبوع مقتل ثلاثة عسكريين إضافيين وفقدان جندي رابع في العمليات. وكتب ترمب على «تروث سوشيال»: «في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أميركياً، ستدفع ثمن ذلك أضعافاً مضاعفة»، مضيفاً أنه «تم إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه».

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب لوسائل إعلام عبرية الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى تطمينات من رجال قانون أميركيين رفيعي المستوى، تؤكد أن إعلان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يُجري محادثات بشأن إمكانية توقيفه عندما يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، «لا يستند إلى أساس قانوني؛ ولذلك فإن نتنياهو غير قلق».

ورأى القنصل الإسرائيلي العام السابق في نيويورك، يكدي ديان، أن «ممداني ورَّط نفسه بهذا التصريح؛ لأنه سيظهر كمن لا يعرف القوانين، وهو يصطدم باليهود والليبراليين الذين صوتوا له، ويرون أنه (ركض خطوات زائدة على الحد في عدائه لإسرائيل)، كما أنه يصطدم بالرئيس دونالد ترمب الذي يرفض منع نتنياهو من دخول بلاده، رغم خلافاته معه»، وفق تقييمه.

وكان ممداني قد قال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نُشرت، السبت: «أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات». وأضاف أن «هذا رأي يتبناه الكثيرون بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية».

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