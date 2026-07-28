«الدوري الإنجليزي» يواجه إهدار الوقت بقاعدة جديدة لحراس المرمى

أكد «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم» و«الدوري الإنجليزي الممتاز»، الاثنين، أن مسابقات اللعبة بالبلاد ستطبق قاعدة جديدة في الموسم المقبل؛ بهدف منع الفرق من استغلال ما تُعرف بـ«التوقفات التكتيكية» بداعي إصابات حراس المرمى، وذلك بعد الحصول على موافقة من «مجلس الاتحاد الدولي» للعبة.

وستطبق هذه التجربة؛ المدعومة من «الاتحاد الإنجليزي» للعبة وروابط الدوري الإنجليزي و«الدوري الإنجليزي الممتاز» و«الدوري الوطني» و«دوري السيدات» و«رابطة الحكام المحترفين»، في جميع المسابقات الاحترافية للرجال والسيدات بالبلاد خلال موسم 2026 - 2027.

وبموجب هذه التجربة، فإنه إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس مرمى، فيتعين على المدرب أن يختار على الفور لاعباً لمغادرة أرض الملعب لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب؛ مما يلغي أي أفضلية خططية محتملة ناتجة عن هذا التوقف.

وقال «مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم»، في بيان، إن هذه التجربة تستند إلى الشرط الوارد حالياً في قوانين اللعبة، الذي ينص على أن يغادر اللاعب الذي يخضع للفحص أو العلاج في الملعب، والذي تتسبب إصابته في إيقاف اللعب، أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة.

وأصبح مشهد حراس المرمى الذين يطلبون الرعاية الطبية، غالباً دون أي احتكاك من المنافس، شائعاً بشكل متصاعد، وأصبح مصدر إحباط للجماهير والمحللين والمدربين المنافسين. ويمكن أن تتيح فترات التوقف هذه لزملائه في الفريق تلقي التعليمات بالقرب من المناطق الفنية للمدربين.

وقال «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم»، في بيان، إن التجربة تهدف إلى معالجة الحالات التي تُستغل فيها إصابات حراس المرمى تكتيكياً من أجل «تعطيل الزخم، أو إبطاء اللعب، أو إتاحة فرص لتلقي تعليمات تكتيكية».

وأضاف: «سيواصل (الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم) مراقبة التجربة طيلة الموسم، بالتعاون من (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم)، وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقييم فاعليتها في دعم انسيابية المباراة مع الحفاظ على أعلى معايير رعاية اللاعبين».

وشهد الموسم الماضي أمثلة كثيرة لحراس المرمى الذين سقطوا متظاهرين بالإصابة في لحظات حاسمة من المباريات.

وانتقد فابيان هورزلر، مدرب برايتون آند هوف ألبيون، حارس مرمى آرسنال، ديفيد رايا، الموسم الماضي بعد أن تلقى الإسباني العلاج 3 مرات، في الوقت الذي كان فيه الفريق اللندني يحافظ على تقدمه 1 - صفر في مباراة حاسمة من السباق على لقب «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال هورزلر آنذاك: «بشكل عام، يتعين على (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز) وضع قاعدة بشأن هذا الأمر؛ لأن ما فعله آرسنال لا يتناسب مع كرة القدم».

كما اتهم دانييل فاركه، مدرب ليدز يونايتد، حارس مرمى مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما بالتظاهر بالإصابة من أجل «التحايل على القواعد» وتعطيل سير المباراة.

ولن تطبق هذه القاعدة إذا احتاج حارس المرمى إلى العلاج بعد حصوله على خطأ، أو اصطدم بلاعب يحتاج هو الآخر إلى رعاية طبية، أو كان ينزف.

وسيبدأ تطبيق النظام الجديد من الدور التمهيدي لـ«كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة» في 1 أغسطس (آب) المقبل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي ستطبق في موسم 2026 - 2027 للحد من إهدار الوقت، وتشمل العد التنازلي لمدة 5 ثوانٍ عند التأخر في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، وفرض مهلة 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدل بهم لمغادرة أرض الملعب.