الاتحاد السعودي يفتح الباب أمام فرق الهواة للمشاركة في مسابقات الواعدين

أصبح بإمكان عشاق كرة القدم في السعودية الانتقال من فكرة تكوين فريق الأحلام إلى خوض التجربة على أرض الواقع، بعد أن أتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع رابطة الهواة، الفرصة أمام فرق الهواة والمدارس، وكل مَن يرغب في تشكيل فريق جديد، للمشارَكة في مسابقات الواعدين والبراعم، ضمن أكبر مشروع لتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم في المملكة.

ويأتي المشروع مع استحداث منافسات رسمية لأول مرة للفئات العمرية تحت 5 سنوات، وتحت 7 سنوات، وتحت 9 سنوات، إلى جانب استمرار مسابقات الفئات الأكبر سناً، ضمن مسار متكامل لتطوير اللاعبين يبدأ من عمر 5 سنوات وحتى مراحل المنافسات السنية المُتقدِّمة.

وتستهدف المسابقات أكثر من 24 ألف لاعب ولاعبة يمثلون نحو 1300 فريق في أكثر من 50 مدينة بمختلف مناطق المملكة، مع تنظيم ما يزيد على 13 ألف مباراة خلال الموسم، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات المشارَكة، وزيادة عدد المباريات، واكتشاف المواهب في سنٍّ مبكرة.

وكشفت رابطة الهواة آلية التسجيل، موضحة أنَّ فرق الهواة والمدارس، إلى جانب الراغبين في تكوين فرق جديدة، يمكنهم التسجيل إلكترونياً عبر منصة الرابطة أو من خلال الرابطات الفرعية في مختلف المناطق، في حين تستكمل الفرق ذات العضوية الفعالة إجراءاتها عبر تطبيق الرابطة.

ويُعدُّ المشروع تحولاً في مسابقات الفئات السنية، إذ لم تكن هناك سابقاً منافسات رسمية للأطفال دون 11 عاماً، بينما يوفر النظام الجديد بيئةً تنافسيةً منظَّمةً تبدأ من عمر 5 سنوات، مع اعتماد تجمعات ومنافسات داخل المدن لتقليل مسافات التنقل، وزيادة فرص المشاركة والتطوير.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمنح المجتمع فرصة للمشاركة المباشرة في صناعة مستقبل كرة القدم السعودية، إذ لم يعد الطريق مقتصراً على الأندية والأكاديميات، بل أصبح متاحاً كذلك للفرق المجتمعية والمدارس والهواة لتكوين فرقهم وخوض منافسات رسمية، بما يعزِّز اكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة، ويدعم بناء قاعدة أوسع للاعبين في السنوات المقبلة.